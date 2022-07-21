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紐約亞裔女家門口遭毆百次 非裔嫌被控仇恨重罪

記者張晨／紐約報導
紐約亞裔女子於家門口遭拳打腳踢百次，非裔男被控多項仇恨重罪。(錄像截圖)
紐約亞裔女子於家門口遭拳打腳踢百次，非裔男被控多項仇恨重罪。(錄像截圖)

紐約州威徹斯特郡(Westchester)揚克斯市(Yonkers) 一名67歲的亞裔婦女3月間在自家門口，遭非洲裔男子埃斯科(Tammel Esco)無故拳打腳踢超百次；嫌犯被捕後於19日上庭，被控多項以仇恨犯罪為意圖的暴力重罪，包括謀殺未遂和襲擊。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日接到報案稱，有一耆老在大樓電梯前遭攻擊後受重傷；警方趕到現場後，將癱倒在血泊中的菲律賓裔受害者送往醫院搶救。

經調查後發現，受害者當時是在回家的路上，在樓前遇到埃斯科，被喊種族歧視的言詞，但並未理會，快步走開；埃斯科尾隨她進入樓內，從後方將她一拳擊倒，接連拳打腳踢100多次，還吐口水。

受害者腦部出血，面部多處骨折，頭部和臉部有瘀傷和撕裂傷，揚克斯警察局長稱這是他見過的「最可怕的襲擊之一。」

在19日的庭審中，檢方起訴的罪名包括仇恨犯罪謀殺未遂(attempted murder as a hate crime)和仇恨犯罪攻擊(assault as a hate crime)，兩項都為暴力重罪；本案律師的信息尚不清楚。

仇恨犯罪 種族歧視 警察

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