七旬華裔長者哈林區遭毆,被罵「我恨韓國人」。(記者張晨/攝影,圖為示意圖)

曼哈頓 哈林區20日上午再發生一起涉及華裔 受害者的仇恨攻擊案,一名七旬華裔長者遭一非洲裔男子辱罵「我恨韓國人!」後後腦被毆;市警當場將嫌犯逮捕,並控多項以仇恨犯罪 為企圖的攻擊、騷擾。

警方表示,案件發生在上午10時45分,在哈林區在112街和第三大道交會處,52歲的男子費爾德(Tiffany Felder)朝一名76歲的華裔長者大喊「我討厭韓國人!」(I hate Koreans!),隨後揮拳打向他後腦,並將其擊倒在地。

警方稱,這是一起無端襲擊,所幸嫌犯現場被逮捕,但受害者拒絕接受醫療救治。

消息人士稱,費爾德被控仇恨襲擊(assault as a hate crime)、襲擊傷害65歲以上受害者(assault injuring a victim 65 or older and harassment)以及騷擾。

根據市警本周公布的最新數據顯示,今年以來,仇恨犯罪數量從去年同期的309起增至348起,同比上漲12.6%。