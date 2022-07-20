非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

曼哈頓連日來發生多起猥褻性侵 案件，警方經調查發現，均系一騎電單車的非洲裔男子所為——而他早在5月間就於華埠 犯下一案，當街強迫一亞裔 女受害者發生性關係；現公布該嫌犯通緝畫像，呼籲民眾留意。

影音來源：市警提供

警方表示，最近兩起猥褻案發生在16日凌晨，在早4時30分左右，嫌犯在中央公園西交西82街附近襲擊了第一名女性受害者，一小時後又於東村東四街交A大道處再犯一案。

根據市警19日公布的案發地監控視頻顯示，嫌犯騎著電單車盯上了第一個目標——這名23歲的女子當時正在過馬路，突遭嫌犯從後方接近，然後被撲倒。

警方稱，嫌犯將女子壓在身下，威脅說，「別叫，我有刀!」(Don’t scream, I have a knife!) 然後猥褻了她。

在犯下這起案件後，他並未收手，而是繼續騎車來到了下城東村附近，在凌晨5時左右和一名28歲的女性受害者搭訕。

警方表示，他在兩起案件中使用了同樣的作案手法——從後接近、撲倒、然後聲稱自己拿著刀；隨後暴露自己的生殖器，並強迫受害者進行性行為，最後騎車逃離現場。

兩起案件均造成受害者身體擦傷。

而市警20日再次對這一系列案件更新，稱該人早在5月15日就在華埠犯下過一起案件——在當日凌晨4時30分左右，他在曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)上持刀對一名26歲的亞裔女子實施了性侵。

消息人士稱，嫌犯同樣騎車跟踪了這名女子，從後面扯住了亞女的頭髮；隨後拔出一把刀，將受害者推倒在地，強迫她進行性行為；最後他跳上單車逃逸，嫌犯的逃逸工具也是警方將他和其餘案件聯繫在一起的關鍵信息。

而這名亞裔受害者則在案發後被送往了伍德哈爾醫學中心(Woodhull Medical Center)接受醫療檢查。

警方呼籲民眾，若看到與圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。