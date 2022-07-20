皇后區7號線地鐵站 1嫌連毀9台安全攝像頭

嫌犯作案圖片。(市警局提供)

在皇后區 七號線地鐵站 ，一位男性嫌犯近日連毀九台安全攝像頭，涉嫌刑事毀壞(Criminal Mischief)，市警20日公布嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

市警局表示，該名嫌犯在6月底至7月中旬間，連毀隸屬大都會運輸署(MTA)的九個地鐵安全攝像頭，造成約3003元的財物損失。

根據市警局， 6月27日(周一)下午2時10分，在皇后區陽邊(Sunnyside)40街-Lowery街7號線地鐵站，該名男子在北行站台上，故意損壞約四個安全攝像頭後逃逸，同一天的下午2時26分，在皇后區陽邊46街-Bliss街7號線地鐵站，這名嫌犯又破壞了約三個安全攝像頭後逃跑。本月12日(周二)，在陽邊40街-Lowery街7號線地鐵站，該名男子又損壞了大約兩台安全攝像頭後逃逸。

市警20日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。