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紐約客談／犯罪率節節高升 原因複雜

紐約客談

紐約犯罪率自1970年代開始上升，1990年代開始下降，隨後一直維持下降趨勢；但2020年疫情開始後至今年，一系列的社會問題打破這個趨勢，犯罪率「飆升」、「新高」等字眼一直未從民眾生活中消失；攻擊、凶殺、槍擊等重罪都呈現陡坡增長。

很自然地，人們相信疫情是主要因素之一。民眾的生活被打亂，謀殺案件達到高峰；二是警方執法施暴致死案件引發反警示威，人們對警方失去了信心；相對的，警察隊伍也人心渙散，加之低工資、公務員保障降低以及不斷來自市議會和反警察煽動者的辱罵，也把人員流失率推至歷史新高。

精神疾病與藥物成癮問題，也成為暴力犯罪的誘因之一，特別是那些缺乏穩定住所的人，精神衛生保健和藥物成癮治療仍然遙不可及。

除此之外，通常在盛夏，槍枝暴力犯罪也必然會繼續上升，因人們外出走動與人互動、產生摩擦機會增多。警民缺乏互信，不願意報案或配合調查也常見。

目前，打擊犯罪的呼聲極高，政府承受很大壓力；但人們知道什麼才是有效的方法嗎？也許，在社會層面設法為某些群體減輕精神和經濟壓力，才是真正有效的方法。

現在紐約市開始採用一些，已經被證明不僅無效，而且還不公平地給少數族裔帶來傷害的措施；這樣重蹈覆轍，實屬令人堪憂；疫情席捲了全球，但犯罪率並沒有在世界範圍內上升，爆炸式飆升卻成為這個國家獨有的現象。

（紐約客談，每周二至周六見報）

疫情 暴力犯罪 警察

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