曼哈頓下城商店搶案頻傳 警公布嫌犯影像

曼哈頓下城三分局持械搶劫，警方公布嫌犯特徵。(市警提供)

曼哈頓 下城一、五、七分局接連發生搶劫案件，四嫌犯或持刀或聲稱持有槍枝，搶奪物品超萬元；警方公布案發地監控錄像及嫌犯體貌，呼籲民眾留意。

影音來源：市警提供

警方表示，第一起案件發在6月17日晚7時20分，兩名男子進入了位於蘇活區百老匯 大道504號的百貨公司，將13副墨鏡藏入包內，當店員試圖阻止時，其中一男子持刀將人逼退；被搶商品總價約為3250元。

曼哈頓下城三分局持械搶劫，警方公布嫌犯特徵。(市警提供)

第二起案件發生在6月23日，兩名男子進入位於布隆街(Broome St.)460號的牛仔專賣店，恐嚇店員稱自己持有槍枝，搶奪了價值約1284元的衣服後逃逸。

曼哈頓下城三分局持械搶劫，警方公布嫌犯特徵。(市警提供)

第三起案件發生在6月29日下午，警方稱，一男子進入布隆街453號的精品店，掏出一把黃柄短刀恐嚇店員，將貨架衣服放入進一個棕色的手提包逃逸；被搶商品總價約為5126元。

最後一起案件發生在本月8日，下午約3時50分左右，兩名男子進入位於果園街(Orchard St.)90號的服裝店；其中一男子持槍逼店員就範，搶走價值約3432元的衣服後逃逸；上述案件均無人受傷。

曼哈頓下城三分局持械搶劫，警方公布嫌犯特徵。(市警提供)

警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。