非裔男撞亞裔長者喊「我恨華人」 仇恨犯罪小組調查

圖為嫌犯照片。(市警局提供)

一名韓裔 老人日前在皇后區法拉盛，疑遭一非洲裔男子碰撞，並被咒罵「我恨華人」(I hate Chinese)，此前警方曾表示，即使是輕微碰撞，受害人未受傷，不能算作犯罪，僅是違規(violation)，不過經過調查取證，警方近日以涉嫌加重騷擾(aggravated harassment)，懸賞最高3500元追緝歹徒，市警局的犯罪仇恨小組(Hate Crime Task Force)也介入調查。

根據市警局，5日上午11時左右，在北方大道交147街的加油站，一位62歲韓裔進入店內時，一非洲裔男子上前，用肩膀頂撞他，說了反亞裔 的字句。

此前受害人的女兒表示，對方曾朝父親大喊「我恨華人」，父親當即報警，但前來的亞裔警察得知他未受傷，曾以「你只是度過了糟糕的一天」為由勸他息事寧人，而當父親表示「現在全國不是都有仇亞問題嗎？我不想讓這個人上街，繼續傷害他人」並堅持報警，警方才受理此案；當時，警局的報告曾記錄，案件涉嫌騷擾(harassment)。

受害人的女兒接受本報採訪時表示，案發後，她曾求助紐約亞裔律師協會(AABANY)下的「打擊仇恨積極應對團隊」(Hate Eradication Active Response Team，簡稱HEART)，該團隊幫助受害者應對複雜的法律程序，向警方或其他機構報告犯罪行為，執行董事及律師陳家楊(Yang Chen)在了解案情細節後，曾就此事與市警局犯罪仇恨小組的負責人交談，呼籲如若亞裔社區的其他成員遭遇仇亞事件而未能得到妥善解決，也可聯絡紐約亞裔律師協會與陳家楊，他們將協助聯絡警檢。網址：https://www.aabany.org/。

市警也發布了嫌犯的作案照片，並懸賞最高3500元追緝，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。