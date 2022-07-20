便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控

曼哈頓便利店員工持刀捅死鬧事顧客，被控謀殺，引起爭議。圖為此案被告阿爾巴及死者西蒙。(監控錄像截圖)

近日一名曼哈頓 便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷。從最初被曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)要求巨額保釋金、控罪謀殺，到19日檢方宣布撤銷謀殺控罪；對於被告聲稱的「出於自衛目的」，白艾榮表示，撤控謀殺罪是因為「無法在排除合理懷疑的情況下證明謀殺」。市長亞當斯(Eric Adams)則稱是正確的決定。

案件發生在漢米爾頓高地(Hamilton Heights)的一家雜貨店內，34歲的西蒙(Austin Simon)進入店內將61歲的收銀員阿爾巴(Jose Alba)推倒，隨後阿爾巴抽刀捅向西蒙，命中要害，送醫後不治。

阿爾巴在和西蒙對峙前曾因一包薯片與其女友發生爭執，因為女友付不起女兒想要的零食錢；阿爾巴從孩子手中奪走了零食，西蒙回來後得知此事，要求阿爾巴道歉，引發衝突。

而被刺致死的西蒙當時還在保釋期，根據警方紀錄，他此前有八次被捕紀錄，其中包括攻擊罪。

19日檢察官辦公室表示，檢方沒有足夠的證據證明西蒙的死是謀殺，所以撤銷了指控。

便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷，曼哈頓地檢19日撤銷對店員的謀殺指控。(記者張晨／攝影)

共和黨國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)是極力聲援檢方撤銷謀指控者之一，他因此事痛批白艾榮和民主黨領導的州政府的不作為，店內監控顯示西蒙的女友先對阿爾巴持刀相向，但承受罪責者卻是另一人，紐約州如今依然實施「保護罪犯，羞辱受害者」的司法政策。