我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控

記者張晨／紐約報導
曼哈頓便利店員工持刀捅死鬧事顧客，被控謀殺，引起爭議。圖為此案被告阿爾巴及死者西蒙。(監控錄像截圖)
曼哈頓便利店員工持刀捅死鬧事顧客，被控謀殺，引起爭議。圖為此案被告阿爾巴及死者西蒙。(監控錄像截圖)

近日一名曼哈頓便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷。從最初被曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)要求巨額保釋金、控罪謀殺，到19日檢方宣布撤銷謀殺控罪；對於被告聲稱的「出於自衛目的」，白艾榮表示，撤控謀殺罪是因為「無法在排除合理懷疑的情況下證明謀殺」。市長亞當斯(Eric Adams)則稱是正確的決定。

案件發生在漢米爾頓高地(Hamilton Heights)的一家雜貨店內，34歲的西蒙(Austin Simon)進入店內將61歲的收銀員阿爾巴(Jose Alba)推倒，隨後阿爾巴抽刀捅向西蒙，命中要害，送醫後不治。

阿爾巴在和西蒙對峙前曾因一包薯片與其女友發生爭執，因為女友付不起女兒想要的零食錢；阿爾巴從孩子手中奪走了零食，西蒙回來後得知此事，要求阿爾巴道歉，引發衝突。

而被刺致死的西蒙當時還在保釋期，根據警方紀錄，他此前有八次被捕紀錄，其中包括攻擊罪。

19日檢察官辦公室表示，檢方沒有足夠的證據證明西蒙的死是謀殺，所以撤銷了指控。

便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷，曼哈頓地檢19日撤銷對店員的謀殺...
便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷，曼哈頓地檢19日撤銷對店員的謀殺指控。(記者張晨／攝影)

共和黨國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)是極力聲援檢方撤銷謀指控者之一，他因此事痛批白艾榮和民主黨領導的州政府的不作為，店內監控顯示西蒙的女友先對阿爾巴持刀相向，但承受罪責者卻是另一人，紐約州如今依然實施「保護罪犯，羞辱受害者」的司法政策。

白艾榮 曼哈頓 檢察官

上一則

14歲崔欣妍首次征戰 奪國際魔術大賽金獎

下一則

百度熱浪來襲 紐約延長泳池開放時間、啟用避暑中心

延伸閱讀

雜貨店員捅死顧客 曼哈頓檢察官撤銷謀殺指控

雜貨店員捅死顧客 曼哈頓檢察官撤銷謀殺指控
參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯

參選阿縣地檢長 威利訪屋崙華埠 承諾：重拳起訴罪犯
曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元

曼哈頓藝術補助開放申請 最高資助1萬元
7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑

7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑
提早28年 英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

提早28年 英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄