便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控
近日一名曼哈頓便利店員工因持刀捅死鬧事顧客的案件引起爭議不斷。從最初被曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)要求巨額保釋金、控罪謀殺，到19日檢方宣布撤銷謀殺控罪；對於被告聲稱的「出於自衛目的」，白艾榮表示，撤控謀殺罪是因為「無法在排除合理懷疑的情況下證明謀殺」。市長亞當斯(Eric Adams)則稱是正確的決定。
案件發生在漢米爾頓高地(Hamilton Heights)的一家雜貨店內，34歲的西蒙(Austin Simon)進入店內將61歲的收銀員阿爾巴(Jose Alba)推倒，隨後阿爾巴抽刀捅向西蒙，命中要害，送醫後不治。
阿爾巴在和西蒙對峙前曾因一包薯片與其女友發生爭執，因為女友付不起女兒想要的零食錢；阿爾巴從孩子手中奪走了零食，西蒙回來後得知此事，要求阿爾巴道歉，引發衝突。
而被刺致死的西蒙當時還在保釋期，根據警方紀錄，他此前有八次被捕紀錄，其中包括攻擊罪。
19日檢察官辦公室表示，檢方沒有足夠的證據證明西蒙的死是謀殺，所以撤銷了指控。
共和黨國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)是極力聲援檢方撤銷謀指控者之一，他因此事痛批白艾榮和民主黨領導的州政府的不作為，店內監控顯示西蒙的女友先對阿爾巴持刀相向，但承受罪責者卻是另一人，紐約州如今依然實施「保護罪犯，羞辱受害者」的司法政策。
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