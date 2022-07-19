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住戶不爽車位被占？劇組助理貼禁停公告後遭槍殺

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

紐約市布碌崙(布魯克林)綠點19日早晨發生一起槍殺案，因當地有劇組拍攝，一名電視製作助理在張貼禁止街邊停車告示後回到車內坐著，遭一名身分不明的男子開槍打死；槍手目前在逃，警方還未查出行兇動機，一名居民透露，當地人因停車位被霸占而與劇組常有糾紛，尚不確定槍案是否與此有關。

19日早5時左右，一名美國偵探劇「法網遊龍」（Law and Order）的電視製作助理，31歲的男性於19日早晨在綠點Norman大道交North Henry街張貼傳單，表示因有拍攝活動而禁止停車，隨後就在同一區域中槍。

轄區市警94分局透露，根據初步調查，該名男子當時坐在一輛汽車內，槍手突然打開駕駛座的車門朝他開槍，導致其臉部及頸部中彈，送往伍德哈爾醫學中心搶救後不治身亡；槍手的行兇動機仍在調查中，但相信死者一開始就是槍手的目標。

據一名居民說法，當地的駕駛常跟電視劇組人員陷入糾紛，不滿該區域的街道因拍攝活動封鎖，並占用他們的停車位；「我很難過(槍擊案)發生在這名製作助理的身上，但確實製作公司經常貼上傳單，令當地人難以找到車位。」

槍手目前在逃，他被形容是一名中等膚色、身材瘦削的男性，身高約5呎4吋，身穿黑色連帽衛衣、黑褲；警方表示，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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