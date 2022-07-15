胡椒噴霧襲4華女 佛州女定仇恨犯罪 保釋金2萬

曼哈頓胡椒噴霧攻擊4華女，佛州女定仇恨犯罪，2萬保釋金，關押雷克島。(市警提供)

在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)6月快閃LEAF鮮花展中，報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)用胡椒噴霧攻擊四名華裔女子及其他亞裔 民眾，並令其「滾回你的國家去」；她於14日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)出庭，被以仇恨犯罪 起訴但卻拒不認罪，目前保釋金2萬，並在雷克島監獄(Rikers Island)還押候審。

該案發生在6月11日下午，四名家住皇后區的華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談，貝克出現在其身後說，「你們試圖要騷擾我。」

警方稱，貝克不顧受害者解釋和道歉，立刻大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

據了解，貝克在案發前一個小時，也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性，其中也包括一名13歲的少女，也遭到她以胡椒噴霧攻擊。

6月17日被捕後，貝克被指控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在一份新聞稿中寫道，這四名受害者的臉或眼睛都遭受了嚴重的灼燒，及巨大的疼痛。

但貝克當庭拒不認罪。

少數族裔紐約人不斷聽到「滾回你國家」這樣充滿仇恨和歧視的話語，白艾榮說，前日一才剛剛對在洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站攻擊兩名亞裔女子，並大喊「傻x華人，在美國幹嘛？！」(You f—ing Chinese. I don’t know why you’re here in America.)的非洲裔男子約翰遜(Derrick Johnson)提起仇恨犯罪訴訟。

他再次強調以偏見為意圖的犯罪在紐約市沒有立足之地，辦公室也在積極擴大仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit)，加強檢控工作，同時增加社會參與度和其他預防措施。

貝克目前被關押在雷克斯島監獄，保釋金為2萬元，因她報住外他州，法官認為其可能有潛逃風險。