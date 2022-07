胡椒噴霧襲4華女 佛州女定仇恨犯罪 保釋金2萬

曼哈頓胡椒噴霧攻擊4華女,佛州女定仇恨犯罪,2萬保釋金,關押雷克島。(市警提供)

在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)6月快閃LEAF鮮花展中,報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)用胡椒噴霧攻擊四名華裔女子及其他亞裔 民眾,並令其「滾回你的國家去」;她於14日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)出庭,被以仇恨犯罪 起訴但卻拒不認罪,目前保釋金2萬,並在雷克島監獄(Rikers Island)還押候審。

該案發生在6月11日下午,四名家住皇后區的華裔女子正在鮮花裝置前拍照交談,貝克出現在其身後說,「你們試圖要騷擾我。」

警方稱,貝克不顧受害者解釋和道歉,立刻大喊「滾回你們的國家去,你們不屬於這裡」,然後追著已經起身離開的受害者,掏出胡椒噴霧攻擊。

據了解,貝克在案發前一個小時,也曾經以同樣的方式對待在現場的另外三名亞裔女性,其中也包括一名13歲的少女,也遭到她以胡椒噴霧攻擊。

6月17日被捕後,貝克被指控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊(Attempted Assault as a Hate Crime)、攻擊(Assault as a Hate Crime)以及騷擾(Harassment as a Hate Crime)。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在一份新聞稿中寫道,這四名受害者的臉或眼睛都遭受了嚴重的灼燒,及巨大的疼痛。

但貝克當庭拒不認罪。

少數族裔紐約人不斷聽到「滾回你國家」這樣充滿仇恨和歧視的話語,白艾榮說,前日一才剛剛對在洛克菲勒中心(Rockefeller Center)地鐵站攻擊兩名亞裔女子,並大喊「傻x華人,在美國幹嘛?!」(You f—ing Chinese. I don’t know why you’re here in America.)的非洲裔男子約翰遜(Derrick Johnson)提起仇恨犯罪訴訟。

他再次強調以偏見為意圖的犯罪在紐約市沒有立足之地,辦公室也在積極擴大仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit),加強檢控工作,同時增加社會參與度和其他預防措施。

貝克目前被關押在雷克斯島監獄,保釋金為2萬元,因她報住外他州,法官認為其可能有潛逃風險。