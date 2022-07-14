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買毒誤闖民宅 涉殺法拉盛華男 案情推遲21日再審

記者牟蘭／紐約報導
張揚先前(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)
張揚先前(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌從陽台入室、捅死居住在法拉盛公寓華男的嫌犯張揚(Yang Zhang，姓名音譯)，原訂於14日宣布精神鑑定，因嫌犯當日在拘留所未上庭等原因，案情推遲至21日(周四)再審；受害者黃一鳴(Yat Ming Wong，前譯黃溢明)的弟弟，當日請假前來旁聽，等待一上午未果後，只能下周再來等待案情進展。

根據警方消息，35歲的被告張揚於5月22日凌晨2時，涉嫌從陽台進入死者黃一鳴居住的法拉盛57路132-18號的公寓，兩人先爆發口角，隨後張揚手握尖銳物體，數次捅向受害人的頭部、頸部、手臂以及腿部，致其死亡。

被告被捕時疑吸食大量致幻藥劑，被捕時，他宣稱自己在屋內尋找毒品；有消息人士稱，案發當天，張揚企圖前往黃一鳴居住的公寓樓內購買毒品，誤闖死者家中，才釀成慘劇發生。

張揚14日羈押在雷克島監獄(Rikers Island Jail)未出庭受審，他的代表律師與助理檢察官以及法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)溝通後，將下次上庭時間定為21日，屆時將討論被告被起訴的罪行以及相關檢查結果。

黃一鳴的胞弟當日請假旁聽，希望司法正義保護哥哥的權益，但等待一上午未果，只能離開，下周再查看案情進展；據悉，黃一鳴20多年前從香港移民美國，從事酒店業，交往單純，每周末都會前往教堂，從未吸毒，也沒有結交任何吸食違禁藥品的朋友。

死者的教友日前為他在GoFundMe發起募捐，表示黃一鳴生前耐心與溫柔，關心每一個朋友，希望以此幫助他的家人度過難關，也紀念他的一生，目標為3萬元，目前籌到1萬2000多元，有意幫助者請登錄網頁https://www.gofundme.com/f/memorial-fund-for-yat-ming-wong，獻出愛心。

黃一鳴日前凌晨被張揚用尖銳物品捅傷多刀，後因傷勢過重，不治身亡。(取自GoFun...
黃一鳴日前凌晨被張揚用尖銳物品捅傷多刀，後因傷勢過重，不治身亡。(取自GoFundMe網站)

法拉盛 毒品 拘留所

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