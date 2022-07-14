羊頭灣華社入室盜竊未遂案 警通緝1男

該名男子涉嫌闖入羊頭灣一間住處未遂，警方呼籲民眾提供線索。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚居的羊頭灣日前發生一起入室盜竊未遂案，一名男子趁著夜間無人時闖入一棟住家的露台甲板區域，企圖用工具撬開門鎖但最後未成功；轄區市警61分局日前發布消息，呼籲民眾提高警惕，並提供線索抓捕此人。

根據警方紀錄，本月11日晚上8時55分左右，一名陌生男子出現在U大道交Ocean Parkway的一棟住家前，趁四下無人時爬過該住家的露台甲板，並使用不明工具試圖撬開後門。

警方表示，竊賊毀壞了後門的木板框架，但並沒有成功闖入家中，於是悻然逃離現場；屋主後來發現後門的痕跡，查看監控錄像才驚覺差點被盜竊，將證據交給警方調查。

警方形容，嫌犯是一名身高5呎7吋、體重約270磅，膚色較淺的成年男性，最後一次被看見時身穿藍色牛仔褲、白色上衣、灰色棒球帽以及黑色球鞋。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。