非裔男撞亞裔長者喊「我恨華人」 改當仇恨犯罪調查

嫌犯照片。(市警局提供)

一名韓裔 老人日前在皇后區法拉盛，疑遭一位非洲裔男子碰撞，並被咒罵「我恨華人」(I hate Chinese)，此前警方曾言即使是輕微碰撞，受害人未受傷並不能算作犯罪，僅是違規(violation)，不過經過調查取證，警方13日晚以涉嫌加重騷擾(aggravated harassment)，懸賞3500元追緝嫌犯，市警局的犯罪仇恨小組(Hate Crime Task Force)也開始介入調查。

根據市警局，5日上午11時左右，在北方大道交147街的加油站，一位62歲韓裔進入店內時，一名非洲裔男子上前，用肩膀頂撞他，發表了反亞裔 的言論，目前犯罪仇恨小組已經介入展開調查。

此前受害人的女兒表示，嫌犯曾朝父親大喊「我恨華人」，父親當即報警，但隨之趕來的一位亞裔警察得知他未受傷時，曾以「你只是度過了糟糕的一天」為由勸他息事寧人，而當父親表示「現在全國不是都有仇亞問題嗎？我不想讓這個人上街，繼續傷害他人」並堅持報警時警方才受理了此案；當時，警局的報告曾記錄，案件涉嫌騷擾(harassment)。

警方14日公布嫌犯圖片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。