六旬華婦曼哈頓雀兒喜被毆打 還遭反亞言論辱罵

男子在曼哈頓雀兒喜毆打、辱罵六旬華婦。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)肉品加工區(Meatpacking District)近日再次發生一起涉及華裔 受害者的仇恨攻擊案件，一名年近六旬的華裔婦女清晨在街道上無故遭到一男子辱罵反亞裔 言論，並被肢體攻擊；現該男子被轄區市警十分局及仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)通緝。

警方表示，案件發生在12日早5時15分左右的西16街431號前，一身分不明的男子走近一名57歲的華裔女性受害者，發表反亞裔言論，隨後一腳猛踢在其臀部，造成受害者倒地受傷。

在市警公布的案發地監控中顯示，該男子年約30歲左右，留有黑色平頭，作案時身穿巴塞隆納足球俱樂部球衣，下身著淺色褲子、深色運動鞋。

目前此案已交由市警仇恨犯罪小組調查，警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序CS-NYC提供線索，消息來源絕對保密。