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六旬華婦曼哈頓雀兒喜被毆打 還遭反亞言論辱罵

記者張晨／紐約報導
男子在曼哈頓雀兒喜毆打、辱罵六旬華婦。(市警提供)
男子在曼哈頓雀兒喜毆打、辱罵六旬華婦。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)肉品加工區(Meatpacking District)近日再次發生一起涉及華裔受害者的仇恨攻擊案件，一名年近六旬的華裔婦女清晨在街道上無故遭到一男子辱罵反亞裔言論，並被肢體攻擊；現該男子被轄區市警十分局及仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)通緝。

警方表示，案件發生在12日早5時15分左右的西16街431號前，一身分不明的男子走近一名57歲的華裔女性受害者，發表反亞裔言論，隨後一腳猛踢在其臀部，造成受害者倒地受傷。

在市警公布的案發地監控中顯示，該男子年約30歲左右，留有黑色平頭，作案時身穿巴塞隆納足球俱樂部球衣，下身著淺色褲子、深色運動鞋。

目前此案已交由市警仇恨犯罪小組調查，警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序CS-NYC提供線索，消息來源絕對保密。

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