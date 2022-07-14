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法拉盛華人綁架案開庭 2嫌不認罪

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙刑事法院審理法拉盛華人綁架案。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙刑事法院審理法拉盛華人綁架案。(記者胡聲橋／攝影)

涉及布碌崙(Brooklyn)郵件盜竊華人團伙的法拉盛綁架案，13日在布碌崙刑事法院開庭。兩名被告，32歲的翁升騰(Shengteng Weng，音譯)和王凱(Kai Wang，音譯)均未出庭，也不認罪，暫未交保，下次開庭時間為7月27日。

翁升騰的公派律師，法律援助處(Legal Aid Society)的林恩伯格(Martha Elizabeth Lineberger)當日下午4時出庭，經提交意見，法官同意擇期再審。對於本案，律師稱無可奉告。法庭紀錄顯示，在7月10日兩人因綁架案首次過堂時，法官對翁升騰提出7.5萬元現金的保釋條件。

布碌崙刑事法院審理法拉盛華人綁架案。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙刑事法院審理法拉盛華人綁架案。(記者胡聲橋／攝影)

當天下午近4時30分，法官傳喚王凱及其律師桑德斯(Calvin Carlton Saunders)，但二者均未到場。法官在庭上表示，除該綁架案外，王凱仍有另一未決的案件。法官隨後宣布，將該綁架案延後至7月27日審理。法庭紀錄顯示，法官裁示對王凱3.5萬元現金的保釋條件。

綁架案的兩名被告翁升騰和王凱，10日由皇后區市警109分局警員押解到布碌崙刑事法庭過堂。他們被指控綁架、搶劫、非法監禁、攻擊等12項罪名。據警方消息，翁升騰今年3月曾因涉盜竊罪被捕，王凱在去年8月、今年2月和4月有至少三次被捕紀錄。

這起綁架案的受害者是22歲的陳姓華男，據稱他與兩名被告原在同一盜竊團伙，專門偷盜信件及包裹。陳男因為想退出，成為兩名被告的眼中釘。8日，兩名被告前往布碌崙7大道綁架了陳男，並開車將他帶到法拉盛的一處地下賭檔強制關押。陳男通過手機短信求友人報警。警方最後成功解救，並逮捕兩名被告。

布碌崙 法拉盛 桑德斯

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