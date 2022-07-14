紐約市4小時爆5起槍擊 釀5死

警方稱，從12日(周二)晚上9時至13日(周三)凌晨1時的四個小時內，紐約市發生了五起致命槍擊 案，有五名男子被槍殺。這五起槍擊案有三起發生在布碌崙 (布魯克林)，兩起發生在布朗士 區。

最近的一起案件發生在周三凌晨1時多，地點在布朗士區的福特漢姆高地(Fordham Heights)。警方說，當時兩名騎著自行車的槍手向一名站在公寓樓前的34歲男子開火，這名男子當場死亡。

大約半小時前，一名24歲的男子被發現在布碌崙柏樹山區(Cypress Hills)的一間房子外被擊中胸部，送至牙買加醫院，不治身亡。

這一連串槍擊案始於周二晚9時13分，布碌崙布朗斯維爾 (Brownsville)一名26的男子胸部中彈，他被送至布魯克戴爾醫院後不幸身亡；周二晚上10點46分，一名31歲的男子在布朗士區的韋克菲爾德(Wakefield)的一棟公寓樓外遭槍殺；周二晚上11點10分，布碌崙海洋山區(Ocean Hill)一棟公寓樓外發生槍擊案，一名29歲的男子腿部中彈，送醫後不治。

紐約市警察局最新的犯罪統計數據顯示，截至周日，今年紐約市共發生222起凶殺案，比去年同期下降近8%。