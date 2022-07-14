專捅遊民 曼哈頓連環殺手落網

兇嫌墨菲。(警方提供)

曼哈頓近日再發生連續持刀攻擊遊民 的案件，市警逮捕40歲的暴力前科犯墨菲(Trevon Murphy)，控以謀殺罪；從5日至11日，他作案三起，造成一人死亡；嫌犯此前曾因毒品 、攻擊及槍擊 被捕十餘次，被逮捕時也處於無家可歸狀態。

影音來源：市警提供

市警總局日前稱已經將近日發生在公園內的攻擊遊民案列為模式犯罪，為同一人所為；墨菲13日被一名退休獄警在街上認出，隨後遭逮捕，目前被控兩項謀殺未遂和兩項襲擊罪。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)強調，墨菲能在街頭遊蕩，並持刀行凶的部分原因是刑事司法的失敗；嫌犯來自田納西州，在2000年至2010年期間因為毒品案件被逮捕十次。

來到紐約後，他成為一名遊民，3月曾因槍擊案被逮捕，4月在皇后區的遊民所毆打室友；本月5日清晨，他在西村哈德遜公園(Hudson River Park)內，向一名34歲熟睡遊民的腹部連捅數刀，致受害者送醫後不治。

曼哈頓再現遊民殺手，深夜連環捅人致死，暴力前科犯被捕 。(市警提供)

8日和11日晚，他又分別在東49街夾麥迪遜大道(Madison Ave)街角，和東側羅斯福高速公路(FDR Drive)附近的斯坦利艾薩克遊樂場(Stanley Isaac Playground)以同樣方式攻擊兩名遊民。

市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary Jenkins)表示，紐約市的收容設施有足夠的空間確保遊民安全，鼓勵仍然睡在街道上的人善用市府資源，保護自身安全。

這是今年發生的第二起針對遊民連續攻擊案件，3月間華埠及下城有三名在街頭露宿的遊民，遭同一人槍擊，造成兩死一傷。