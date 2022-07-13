我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／CPI衝9.1% 將升息4碼？拜登失民心、安倍安息

紐時：解讀最新通膨數據的七大意義

紐約皇后區華人車主 一夜被偷兩件觸媒轉化器

記者鄭怡嫣／紐約報導
觸媒轉化器。(市警局提供)
觸媒轉化器。(市警局提供)

華人聚居的皇后區貝賽(Bayside)又發生一起汽車配件觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)偷竊案件，一位廂型車的華人車主一夜被偷兩件觸媒轉化器，市警呼籲知情民眾提供線索。

(讀者提供)

12日(周二)晚，在皇后區貝賽58大道交清景快速路(Clearview Expressway)附近，華人車主停靠的一輛白色的福特(Ford)Econoline型號的廂型貨車，車中部兩邊的觸媒轉化器均被盜竊；據悉，偷竊地點為華、韓裔居民較多的民宅區，通常在夜晚較為僻靜。

汽車的觸媒轉化器通常位於汽車前門或中部下方，能將汽車尾氣中的有害物質轉化為二氧化碳和水蒸氣等危害較小的物質，減少尾氣排放，一個催化器因在黑市可賣150至200元且比較容易偷盜，受到歹徒青睞。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

汽車 華人 皇后區

上一則

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

延伸閱讀

5分鐘內強摸3女子 警緝非裔色狼

5分鐘內強摸3女子 警緝非裔色狼
紐約地鐵又現鹹豬手 警追緝

紐約地鐵又現鹹豬手 警追緝
法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片

法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片
破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌

破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案
紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡
剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行
疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」