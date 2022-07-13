紐約皇后區華人車主 一夜被偷兩件觸媒轉化器

觸媒轉化器。(市警局提供)

華人 聚居的皇后區 貝賽(Bayside)又發生一起汽車 配件觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)偷竊案件，一位廂型車的華人車主一夜被偷兩件觸媒轉化器，市警呼籲知情民眾提供線索。

(讀者提供)

12日(周二)晚，在皇后區貝賽58大道交清景快速路(Clearview Expressway)附近，華人車主停靠的一輛白色的福特(Ford)Econoline型號的廂型貨車，車中部兩邊的觸媒轉化器均被盜竊；據悉，偷竊地點為華、韓裔居民較多的民宅區，通常在夜晚較為僻靜。

汽車的觸媒轉化器通常位於汽車前門或中部下方，能將汽車尾氣中的有害物質轉化為二氧化碳和水蒸氣等危害較小的物質，減少尾氣排放，一個催化器因在黑市可賣150至200元且比較容易偷盜，受到歹徒青睞。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。