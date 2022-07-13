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「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

5分鐘內強摸3女子 警緝非裔色狼

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌強行觸摸三名女性的非裔男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌強行觸摸三名女性的非裔男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警60分局12日發布消息，靠近班森賀華社的格雷夫森德(Gravesend)社區日前出現一名色狼，在同一日短短五分鐘內強行觸摸(forcible touching)三名女性，其中包括一名未成年少女。

本月10日下午3時30分許，在位於Z大道605號的海鮮餐廳內，一名非裔男子朝17歲的少女走近，隔著她的衣物碰觸其下體；犯案後隨即跑出去，在餐廳門口遇見另一名29歲的女性，伸出手隔著衣物碰觸她的生殖器官。

男子接著跑到Z大道611號的洗衣店門前，再次強行觸摸一名路過的37歲女性，逃離現場；當地警員接報抵達現場調查，監控錄像顯示，嫌犯身材高瘦，留著接近光頭的短髮、有多處紋身，左手臂有個明顯的骷髏頭刺青。

民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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