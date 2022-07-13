紐約客談／暑假應正視青少年駕車安全

史泰登島日前發生嚴重車禍 ，晚間一起開車出行的四名青少年有三人不幸死亡。僅15、16歲，其中兩人是姐弟，令人扼腕歎息。16歲的駕駛傷勢嚴重，但倖免於難，正在醫院接受治療。暑假期間，青少年駕車安全，值得家長重視。

對這起交通事故的初步調查發現，16歲的駕駛拿的是學習駕照 。按照紐約市法律，拿學習駕照者必須在有正式駕照者陪同下，才能開車。然而事故發生時，車上無人有正式駕照。警方的初步調查還發現，車禍發生時，這四名少男少女的車正以「不安全」的速度行進。

這一事件再次引起了人們對青少年駕車安全的關注。16歲的駕駛顯然剛拿到學習駕照不久，因為紐約州法律規定，只有滿16歲才能學開車。在沒有多少駕駛經驗的情況下，卻要拉著其他三人夜間開車出行，而且還可能是超速行駛，這是對自己不負責，更是對他人安全不負責任。

青少年本來就是一個交通事故率很高的群體。正因如此，不管是開車者也好，家長也好，必須十分慎重。家長必須在孩子做好充分準備後，才能放手讓他們開車。

隨著夏季的來臨，許多孩子外出遊玩。因為新冠疫情 ，出門遊玩的心情更為迫切，很容易玩瘋，發生各種意外的可能性也大增。不管是孩子、家長，最好事先想想可能出現的各種問題，才能防患於未然。也許有人認為這過於小心了，但又有誰願意出事呢？

（紐約客談，每周二至周六見報）