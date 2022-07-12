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5分鐘內強行觸摸3女性 警通緝布碌崙犯案非裔男

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌強行觸摸三名女性的非裔男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌強行觸摸三名女性的非裔男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警60分局12日發布消息，靠近班森賀華社的格雷夫森德(Gravesend)社區日前出現一名色狼，在同一日的短短五分鐘內強行觸摸(forcible touching)三名女性，其中包括一名未成年少女。

消息指出，本月10日下午3時30分許，在位於Z大道605號的海鮮餐廳內，一名非裔男子朝17歲的少女走近，隔著她的衣物碰觸她的下體；色狼犯案後隨即跑出去，在餐廳門口遇見另一名29歲的女性，伸出手隔著衣物碰觸她的生殖器官。

該名男子接著跑到Z大道611號的洗衣店門前，再次強行觸摸一名路過的37歲女性，最終成功逃離現場；不久後，當地警員接報抵達現場調查，未逮捕到嫌犯，但獲取的監控錄像顯示，嫌犯身材高瘦，留著接近光頭的短髮、身上多處有紋身，其中左手臂邊上有個明顯的骷髏頭刺青。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 布碌崙 非裔

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