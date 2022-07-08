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法拉盛爆華人綁架案 警出動直升機偵查

記者牟蘭／紐約報導
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛40路8日上午7時許，爆出一起綁架案，市警109分局從40路一棟樓宇的地下室解救出一名華裔受害人，警方尚未公布嫌犯信息，案件仍在調查中；在同一棟大樓的華裔住戶與商家指出，這棟商住混合樓人員複雜，二樓經營按摩店，周邊有地下賭檔，常有警察到訪，但當天並未聽見他人呼救。

影音來源：記者牟蘭

109分局8日上午6時55分左右，收到一名受害人來電，稱自己身體不佳；警方抵達現場後，發現求助者疑似被限制自由，困在40路交大學點大道的地下室內，立即將其解救，尚不清楚受害人的身體狀況。

警局為此出動數十名警察與一輛直升機偵查，封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解除封鎖，允許行人出入，仍禁止車輛通行；警方未透露更多案件細節，尚在調查中。

居住在涉案樓宇的一名華裔女士指，她當日出門取快遞，才發現街道被封鎖，她並未在7日晚發現任何異常，「沒有槍聲，沒人呼救」；但她說，二樓疑似經營不正規的按摩店，樓宇進出人員複雜，首次遇見警察封路。

在同一樓宇開店的鄒先生說，疫情爆發後，附近治安越來越差，周邊甚至有地下賭檔經營，常看見警員在附近偵辦案件；他指，自己8日上午8時左右到店裡上班，已看到大批警員在附近調查，他不了解案件詳情，不願透露曾使用涉案地下室的人員。

警方呼籲，任何此案的知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許...
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許...
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。...
皇后區法拉盛8日上午7時許，爆出一起地下室華人綁架案，警方出動大量警力偵查案情。(記者牟蘭／攝影)

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