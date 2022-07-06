布碌崙華人新開雜貨店 頻遭非裔男盜賊光顧

女店主追出去搶回拖鞋時被推倒在地。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)康尼島一家華人 新開的雜貨店日前遭人盜竊，案發時一名非洲裔男子將裝有36雙拖鞋的箱子領走，女店主發現後上前追趕，成功搶回貨物時不慎摔倒在地；受害者表示，上述案件發生前的兩小時，竊賊就已來到店外偷走一箱沙灘鞋，之前也曾攜帶女兒前來偷東西，希望這名累犯盡快落網。

警方消息指出，6月10日下午1時50分左右，一名非洲裔竊賊來到Stillwell大道2359號的「J+L 99 cent」雜貨店門前，從地上拎起一個裝有36雙拖鞋的大箱子，未付錢就轉身離去；32歲的華裔女店主發現後衝出店門將箱子搶回來，竊賊在鬆手的瞬間將箱子扔向對方，造成受害者失衡往後重摔倒地，她的左手肘受輕傷，但拒到醫院就醫。

受害者江小姐透露，兩個月前才新開這家雜貨店，沒想到就遇上累犯頻繁「光顧」；早在案發前兩個小時，該男子來到店裡探風，觀察牆邊的監控錄像銀幕，相信是發現監控死角後，他將店前擺放的大批兒童沙灘鞋裝進黑色紙袋裡偷走。

當時在忙碌的江小姐雖看到對方拿著紙袋離開，但並沒多想，後來發現沙灘鞋不翼而飛時再查看監控，才發現端倪；沒想到對方不出一陣子又回到現場，這次竟大搖大擺將整個箱子拎走，江小姐追出去大喊著「你不能拿走這個，你還沒有付錢」，對方接著鬆了手，將她推倒在地。

她事後回想起，此人之前也曾帶過一名看起來十多歲的女兒一起偷東西，在女兒的掩護下將放在台階邊的一箱礦泉水偷走，「好像把我的店當成他的倉庫一樣，總是整批整箱偷東西」；自從上月案發以來，她還有一次看見竊賊態度很囂張地從店門前走過，令她很是氣憤，希望警方這次發布通緝圖，能趕緊將此人逮捕。

嫌犯是一名身材魁梧的非洲裔男子，黑髮、有鬍鬚，犯案時身穿黑色長袖襯衫、戴著印有「New York」字眼的藍色棒球帽；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。