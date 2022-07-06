我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會會議紀要：高通膨恐持續 有意繼續升息

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

布碌崙華人新開雜貨店 頻遭非裔男盜賊光顧

記者顏潔恩／紐約報導
女店主追出去搶回拖鞋時被推倒在地。(市警提供)
女店主追出去搶回拖鞋時被推倒在地。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)康尼島一家華人新開的雜貨店日前遭人盜竊，案發時一名非洲裔男子將裝有36雙拖鞋的箱子領走，女店主發現後上前追趕，成功搶回貨物時不慎摔倒在地；受害者表示，上述案件發生前的兩小時，竊賊就已來到店外偷走一箱沙灘鞋，之前也曾攜帶女兒前來偷東西，希望這名累犯盡快落網。

警方消息指出，6月10日下午1時50分左右，一名非洲裔竊賊來到Stillwell大道2359號的「J+L 99 cent」雜貨店門前，從地上拎起一個裝有36雙拖鞋的大箱子，未付錢就轉身離去；32歲的華裔女店主發現後衝出店門將箱子搶回來，竊賊在鬆手的瞬間將箱子扔向對方，造成受害者失衡往後重摔倒地，她的左手肘受輕傷，但拒到醫院就醫。

受害者江小姐透露，兩個月前才新開這家雜貨店，沒想到就遇上累犯頻繁「光顧」；早在案發前兩個小時，該男子來到店裡探風，觀察牆邊的監控錄像銀幕，相信是發現監控死角後，他將店前擺放的大批兒童沙灘鞋裝進黑色紙袋裡偷走。

當時在忙碌的江小姐雖看到對方拿著紙袋離開，但並沒多想，後來發現沙灘鞋不翼而飛時再查看監控，才發現端倪；沒想到對方不出一陣子又回到現場，這次竟大搖大擺將整個箱子拎走，江小姐追出去大喊著「你不能拿走這個，你還沒有付錢」，對方接著鬆了手，將她推倒在地。

她事後回想起，此人之前也曾帶過一名看起來十多歲的女兒一起偷東西，在女兒的掩護下將放在台階邊的一箱礦泉水偷走，「好像把我的店當成他的倉庫一樣，總是整批整箱偷東西」；自從上月案發以來，她還有一次看見竊賊態度很囂張地從店門前走過，令她很是氣憤，希望警方這次發布通緝圖，能趕緊將此人逮捕。

嫌犯是一名身材魁梧的非洲裔男子，黑髮、有鬍鬚，犯案時身穿黑色長袖襯衫、戴著印有「New York」字眼的藍色棒球帽；若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方正通緝該名涉嫌盜竊的非洲裔男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌盜竊的非洲裔男子。(市警提供)

手機 布碌崙 華人

上一則

遭五呎沙魚咬手 紐約長島救生員出拳反擊自救

延伸閱讀

詐領疫情貸款200萬 買豪車炫耀 判刑6年

詐領疫情貸款200萬 買豪車炫耀 判刑6年
貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了

貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了
謀搶皇后區銀行未遂 警公布男嫌照片

謀搶皇后區銀行未遂 警公布男嫌照片
謀搶皇后區銀行未遂 警公布男嫌照片

謀搶皇后區銀行未遂 警公布男嫌照片
網路社群福建人在紐約 力挺李江華參選

網路社群福建人在紐約 力挺李江華參選

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16

超人氣

更多 >
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量