我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

記者張晨／紐約報導
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

紐約市國慶長周末亂象橫生，除了槍擊案外，華裔遭人攻擊的案件也再次發生；一名華裔觀光客在曼哈頓中城F線列車上，遭一非洲裔男子無故毆打，幸得女友隨身攜帶的胡椒噴霧才將嫌犯嚇退；但當事人指報警後警員態度冷漠，稱這非仇恨犯罪，並要受害者自行上網填寫投訴報告。

來自西雅圖的觀光客陳韋辛，本在紐約度過一個不錯的長周末假期，但沒想到5日離開紐約前卻遭遇到「新聞上時常看到的地鐵站攻擊。」

陳韋辛表示，4日中午和女友從57街地鐵站乘坐F線列車前往下城觀光，但不想還沒坐下一分鐘，一名非洲裔男子便從車廂的盡頭「逕直走到」他面前說，「你剛剛說什麼，你再說一遍？」

「我被問得一頭霧水，忙答道我什麼也沒說啊。」陳韋辛說，但隨後就看到該男子握緊拳頭向自己的左臉打來；因為是坐著，而攻擊者為站立，一時被打得招架不住。

他表示，還好同行的女友準備了胡椒噴霧防身，對方雖然被辣的眼睛睜不開但未放棄攻擊，接連幾次向他們撲來。直到列車到達47街洛克菲勒中心(Rockefeller Center)站時，他才跑下車，隨身提袋還落在車廂中。

陳韋辛隨後被趕到的救護車送至醫院，並向警員描述案發經過；他說，自己只是觀光客，不了解市警有那麼多的小組和分局，兩位現場警員並沒有告知他們上班的單位，全程態度冷漠稱這會是一起「無頭案」，並讓他自行上網填寫投訴報告，也沒有提供後續可供聯繫的方式。

來紐約前陳韋辛就知道治安亂象，所以和女友提前做好準備，他表示，但不料執法者的態度更給他「潑了一盆冷水」；同車廂的目擊者和急診室醫生都提醒他要追問案件後續，因為這很可能是反亞裔情緒驅使的無端攻擊。

搭乘5日晚班機返回西雅圖的陳韋辛臉頰還帶著瘀傷，眼睛也還布滿血絲，「急診室費用我自己繳沒關係、讓我做報告我也會做，但到底有沒有人認真對待每一起案件的受害者，只有他們曉得。」

對此警方堅稱，雙方衝突中並未涉及帶有仇恨的字眼，所以並不屬於仇恨犯罪；告知受害者上網填寫報告，則是有助數據收集，並會有人接手處理案件後續，目前也正對此案進行調查。

觀光 地鐵站 華裔

上一則

詐領疫情貸款200萬 買豪車炫耀 判刑6年

下一則

紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害

延伸閱讀

紐約油價跌破100美元 受經濟衰退恐懼拖累

紐約油價跌破100美元 受經濟衰退恐懼拖累
芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗

芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗
女遭綁架蒙眼塞箱 報警發現竟是求婚

女遭綁架蒙眼塞箱 報警發現竟是求婚

紐約同源會 6日特許高中招生說明會

紐約同源會 6日特許高中招生說明會
Daiso曼哈頓第一家分店開幕慶典將於7月15日至16日舉辦

Daiso曼哈頓第一家分店開幕慶典將於7月15日至16日舉辦

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍