華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

紐約市國慶長周末亂象橫生，除了槍擊案外，華裔 遭人攻擊的案件也再次發生；一名華裔觀光 客在曼哈頓中城F線列車上，遭一非洲裔男子無故毆打，幸得女友隨身攜帶的胡椒噴霧才將嫌犯嚇退；但當事人指報警後警員態度冷漠，稱這非仇恨犯罪，並要受害者自行上網填寫投訴報告。

來自西雅圖的觀光客陳韋辛，本在紐約度過一個不錯的長周末假期，但沒想到5日離開紐約前卻遭遇到「新聞上時常看到的地鐵站 攻擊。」

陳韋辛表示，4日中午和女友從57街地鐵站乘坐F線列車前往下城觀光，但不想還沒坐下一分鐘，一名非洲裔男子便從車廂的盡頭「逕直走到」他面前說，「你剛剛說什麼，你再說一遍？」

「我被問得一頭霧水，忙答道我什麼也沒說啊。」陳韋辛說，但隨後就看到該男子握緊拳頭向自己的左臉打來；因為是坐著，而攻擊者為站立，一時被打得招架不住。

他表示，還好同行的女友準備了胡椒噴霧防身，對方雖然被辣的眼睛睜不開但未放棄攻擊，接連幾次向他們撲來。直到列車到達47街洛克菲勒中心(Rockefeller Center)站時，他才跑下車，隨身提袋還落在車廂中。

陳韋辛隨後被趕到的救護車送至醫院，並向警員描述案發經過；他說，自己只是觀光客，不了解市警有那麼多的小組和分局，兩位現場警員並沒有告知他們上班的單位，全程態度冷漠稱這會是一起「無頭案」，並讓他自行上網填寫投訴報告，也沒有提供後續可供聯繫的方式。

來紐約前陳韋辛就知道治安亂象，所以和女友提前做好準備，他表示，但不料執法者的態度更給他「潑了一盆冷水」；同車廂的目擊者和急診室醫生都提醒他要追問案件後續，因為這很可能是反亞裔情緒驅使的無端攻擊。

搭乘5日晚班機返回西雅圖的陳韋辛臉頰還帶著瘀傷，眼睛也還布滿血絲，「急診室費用我自己繳沒關係、讓我做報告我也會做，但到底有沒有人認真對待每一起案件的受害者，只有他們曉得。」

對此警方堅稱，雙方衝突中並未涉及帶有仇恨的字眼，所以並不屬於仇恨犯罪；告知受害者上網填寫報告，則是有助數據收集，並會有人接手處理案件後續，目前也正對此案進行調查。