詐領疫情貸款200萬 買豪車炫耀 判刑6年

邁爾斯購買豪車後，將照片發布在網路社群炫耀。(取自Instagram)

布碌崙 (布魯克林)一名男子在新冠疫情 期間，遞交假資料申請薪資保護貸款 計畫(Paycheck Protection Program，PPP)，詐領近200萬元，並揮霍在購買豪車，他日前被捕，遭控電匯欺詐認罪，5日紐約東區聯邦法院法官宣判監禁六年。

根據政府規定，PPP是幫助受疫情影響的企業支付員工薪資、房租、水電費、房屋抵押貸款利息等，以便可維持兩個月的營業時間，保住雇員工作。

但現年53歲的邁爾斯(Leon Miles)於2020年謊稱自己是布碌崙Macon LLC公司業主，有50名員工，平均每月要支付76萬1838元工資；同年5月用假資料成功申請到190萬4593元的PPP貸款，這筆錢由聯邦直接存入其個人帳戶。

沒過幾天他便拿出數十萬元揮霍，先是花了25萬元購買一輛白色賓利轎車，之後又用10萬元購買一輛凱迪拉克汽車，並將汽車照片發布在個人社交媒體上炫耀；經調查發現，他過去的報稅表格顯示公司並沒有營收，也沒有提交2019年工資支付報告，公司地址就是他的家。

邁爾斯針對指控表示認罪，該案5日在紐約東區聯邦法院審理，法官科根(Brian M. Cogan)判刑六年，並下令歸還190萬元的紓困金，包括上述豪車。