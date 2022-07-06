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紐約客談／治安死角 警民應合力掃蕩地下賭檔

紐約客談

華社賭風盛行，與生活在異鄉、存在文化及語言障礙的低收入華人移民身分有關，或因難以適應一般休閒活動，更容易通過賭博來緩解壓力，但最終陷入賭癮而無法自拔。

而近幾年華人賭博風氣愈演愈烈，在紐約市華人聚集的社區，不僅有定時載人前往賭場的大型巴士，社區內打著聯誼名號的地下賭檔多不勝數，吸引更想就近賭博貪便利之人；這些地下賭檔也逐漸轉入「家庭式」發展，設在隱密的社區角落、只對熟人開放，成為警方執法取締的難題。

以新移民集中的布碌崙8大道為例，隔幾條街可能就掃到一個賭窩，毫不誇張地說，每隔幾條街便有一個地下賭窩；這也成為當地的治安死角，賭博並不是問題根源，但經常陷入金錢糾紛、賭徒之間一言不合便持刀持槍砍殺，或是引來劫匪搶劫等現象不計其數，令無辜的居民也面臨危機。

法拉盛4日發生的非洲裔歹徒持槍掃射華人地下賭檔案件，幸而無殃及人命；但去年初在8大道地下賭檔搶劫案中，因救人而犧牲自己的鄭勇，至今仍讓華人感到不平；今年曼哈頓華埠地下賭檔也發生一起刺人兇殺案，男子翁齊瑞在爭執中被猛砍四刀，傷重不治身亡。

警方在打擊地下賭檔泛濫問題往往力不從心，其一這類賭博可屬處於灰色地帶，除非發生重大命案、或涉毒涉黃，否則通常都不會是促使警方調查的頭等大事。

但這也是關乎社區治安的悖論，若要民眾抗議要才掃賭取締，那必定是在賠上人命之後；社區民眾也應成為警方的合作夥伴，積極舉報共同打造安全環境。

（紐約客談，每周二至周六見報）

華人 8大道 移民

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