曾發生華翁溺亡…大學點溫泉城逃稅 韓裔創辦人認罪

皇后區大學點的溫泉城全幸洙認隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(本報檔案圖)

皇后區大學點 溫泉城(Spa Castle)水療中心曾發生華翁溺斃事件，創辦人全幸洙(Steve Chon)與家人又因漏稅150萬元，被紐約州檢察官辦公室控重竊和稅務詐欺 等11項重罪，他的大弟認稅務詐欺，支付250萬元賠償，日前他承認隱瞞逾百萬元收入及用現金付員工薪水逃稅等，將面臨最高達五年的監禁。

根據起訴書，溫泉城為家族經營，韓裔創辦人全幸洙負責大學點與德州 的兩個溫泉城水療中心以及相關商業；執法人員在調查中發現，被告涉嫌要求下屬直接支付現金給員工，其中許多雇員沒有在美國工作的合法簽證。

調查顯示，全幸洙在2014年至2017年期間，沒有依照法律預扣員工的聯邦薪資稅，向聯邦國稅局(IRS)提供了虛假的雇員退稅文件；他日前在庭上承認，自己隱瞞大學點的溫泉城與德州水療中心逾130萬元的收入，以及承認沒有支付超過19萬9000元的員工收入稅。

全幸洙定於12月6日量刑，屆時聯邦法官將根據相關法律裁定他的刑期、廳外監控時間、賠償與罰款。

法院文件顯示，全幸洙並非首次被指偷稅，前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)在2016年以重竊和稅務詐欺等11項重罪控告他與其他三名家人，他並未在此案認罪，他的大弟全Daniel於2018年認三級企圖刑事稅收詐騙罪，支付250萬元賠償，判緩刑三年。

紀錄顯示，全幸洙於2005年以360萬元購下了位於大學點11大道的老舊倉庫，打造有22個水池的水療中心，他曾用「賭徒」和「膽量大」形容自己；溫泉城開業十年來事故不斷，2014年12月曾發生84歲華翁馬鶴峰溺斃，2016年2月又有一名六歲華裔女童頭髮卡在水療池出水口而險些溺斃。