曾發生華翁溺亡…大學點溫泉城逃稅 韓裔創辦人認罪
皇后區大學點溫泉城(Spa Castle)水療中心曾發生華翁溺斃事件，創辦人全幸洙(Steve Chon)與家人又因漏稅150萬元，被紐約州檢察官辦公室控重竊和稅務詐欺等11項重罪，他的大弟認稅務詐欺，支付250萬元賠償，日前他承認隱瞞逾百萬元收入及用現金付員工薪水逃稅等，將面臨最高達五年的監禁。
根據起訴書，溫泉城為家族經營，韓裔創辦人全幸洙負責大學點與德州的兩個溫泉城水療中心以及相關商業；執法人員在調查中發現，被告涉嫌要求下屬直接支付現金給員工，其中許多雇員沒有在美國工作的合法簽證。
調查顯示，全幸洙在2014年至2017年期間，沒有依照法律預扣員工的聯邦薪資稅，向聯邦國稅局(IRS)提供了虛假的雇員退稅文件；他日前在庭上承認，自己隱瞞大學點的溫泉城與德州水療中心逾130萬元的收入，以及承認沒有支付超過19萬9000元的員工收入稅。
全幸洙定於12月6日量刑，屆時聯邦法官將根據相關法律裁定他的刑期、廳外監控時間、賠償與罰款。
法院文件顯示，全幸洙並非首次被指偷稅，前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)在2016年以重竊和稅務詐欺等11項重罪控告他與其他三名家人，他並未在此案認罪，他的大弟全Daniel於2018年認三級企圖刑事稅收詐騙罪，支付250萬元賠償，判緩刑三年。
紀錄顯示，全幸洙於2005年以360萬元購下了位於大學點11大道的老舊倉庫，打造有22個水池的水療中心，他曾用「賭徒」和「膽量大」形容自己；溫泉城開業十年來事故不斷，2014年12月曾發生84歲華翁馬鶴峰溺斃，2016年2月又有一名六歲華裔女童頭髮卡在水療池出水口而險些溺斃。
市衛生局曾在調查發現，溫泉城的兩個按摩池存在非法裝修，一個出水口疑為吸力過強釀禍，遂下令關閉所有水池；紐約郵報的2016年報導曾爆出，大學點的溫泉城內有顧客開性愛派對及男女在水池中交歡，在華人社區引發極大的爭議。
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