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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

涉殺嚴志文兇嫌保釋 鄰居怒：「沒人為他回來高興」

記者牟蘭／紐約報導
赫希(右)交保候審，圖為前次出庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)
赫希(右)交保候審，圖為前次出庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺嚴志文的被告赫希(Glenn Hirsch)日前交保候審引起社區反彈，他於皇后區住處的合作公寓委員會抨擊檢方辦案不力，沒有阻止涉嫌謀殺罪的被告在候審期間返回家中，公寓樓內的居民對他的歸來深感不安，「沒人為他回來高興」。

紐約郵報報導，一輛法警處(New York City Sheriff's Office)的警車28日停在赫希居住的樓宇前，三名警員在公寓樓內逗留15分鐘後離開，他的公寓無人應答，但不時有「沙沙」聲傳出。

對於赫希交保候審，Briarwood Court居民公司的委員會主席於27日寄信給公寓居民，批評皇后區檢方讓他交保候審，「不幸的是，即使公寓的律師向檢方嚴正反對，但涉嫌謀殺的赫希今晚(27日)已返回他的公寓」。

此外這封聲明信還稱，公寓的工作人員將在大門前站崗，以防媒體與非居民進入，「我們希望居民協助，不讓任何一名非住客進入，我們會繼續向居民更新相關信息」。

皇后區檢方曾對此在聲明中指，保釋制度並非懲戒，旨在確保被告返庭聆訊，且法官有權裁定合理的保釋金額；聲明稱，雖然檢方要求法官不允保釋被告，但是法官設定了多項限制條件後，才允許他被保釋；若被告違反任何規定，都會被撤銷保釋資格。

一名在這棟樓宇居住了十年的住戶表示，赫希「謀殺了一個人」，還在他的公寓樓內持有非法槍枝，「沒人為他回來高興」，也不想看到他，「如果我能決定，他該找別的地方去住，他的哥哥保釋他，那他應該和哥哥住」。

另兩名受訪者指，樓內的住戶都被他取保候審的消息震驚，直言他應該待在監獄，不希望他在候審期間返回住所。

此外，法院消息稱，27日旁聽赫希受審的森林小丘居民胡春華，因在庭上試圖靠近一名法警，要求主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)不允被告交保候審，否則會給社區帶來不安，被以涉嫌妨礙公務(Obstructing Governmental Administration)逮捕後開出一張出庭傳票，下次上庭時間為7月17日。

胡春華28日表示，他將雇用律師為他辯護；他曾參加嚴志文的葬禮與被告的多次聆訊，稱自己是當地的居民，也是長城中餐廳的顧客，關注這起案件的進程。

皇后區 監獄 傳票

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