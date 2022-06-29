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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

記者張心／紐約報導
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙(布魯克林)一名華人男子深夜駕車回家途中，突然遭到偏離車道的垃圾車猛烈撞擊，左腿和肩頸重傷；而英語不好的他被肇事者嫁禍罪名，最後靠行車紀錄器和律師的協助討回公道，獲得高額補償。

2018年9月28日，李寶霖(化名)結束了一天的餐館工作開車回家，「凌晨的街道空無一人，我按照正常的速度謹慎行駛。」但行至布碌崙海洋大道(Ocean Avenue)交U大道(Avenue U)時，一輛卡車從左側猛然撞來，「我當時就懵了，全身劇痛，不知道怎麼辦。」

左為黎保利，右為李寶霖。(記者張心／攝影)
左為黎保利，右為李寶霖。(記者張心／攝影)

根據其委託律師黎保利事後拿到的警方資料，肇事者是垃圾卡車司機理查德森(Keith Richardson)，在同李寶霖和警察的對話中，憑藉英語優勢將事故原因歸於英文不好的李寶霖，「我們從警方報告中看到的是，他們聽取他們能聽懂的人的意見，並接受了他的說法，所以報告中紀錄，理查德森責怪都是李寶霖的錯。」

因為現場沒有目擊證人，情況變得棘手，形勢對李寶霖這個英語非母語的移民非常不利，黎保利律師表示，「但我們沒有想到的是，委託人的車裡安裝了攝像頭，記錄下事件的全部過程。」

監控路線顯示，肇事者駕車撞擊受害人的車輛左側。（記者張心／攝影）
監控路線顯示，肇事者駕車撞擊受害人的車輛左側。（記者張心／攝影）

錄像顯示，李寶霖當時行駛在正確的車道上，一輛卡車闖紅燈向其左側撞來，導致李寶霖的車失控停下，兩車停在在十字路口，「這完全把案子翻盤，警方在重新查驗錄像後立刻知道孰是孰非。」

李寶霖車輛遭嚴重撞擊。（律師提供）
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。（律師提供）

李寶霖表示，作為移民，又經常夜晚下班，擔心人生地不熟會招致麻煩，在朋友的建議下就一起安裝了紀錄器，「沒想到真的派上用場。」

「建議大家學會保護自己，凡事留有紀錄。」黎保利律師樓(Caesar and Napoli, P.C.)表示，意外傷害時有發生，如果捲入車禍或是任何類型的事故，請記得立即撥打911報警。

黎保利 布碌崙 移民

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