2華女涉無證按摩 長島被捕控罪

兩名華女日前因涉無證按摩在長島被捕；圖為兩名華女工作按摩店所在的商業樓。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)警方近日嚴打當地非法的足療店與按摩中心，日前調查Young & Powerful水療中心，並逮捕了兩名涉嫌無證按摩的E類重罪移送法辦，兩人的下次上庭時間為7月12日。

根據蘇福克郡警方消息，當地第六分局罪案調查組警員聯合樓宇局工作人員以及布魯克黑文鎮(Brookhaven)檢察官辦公室的執法人員，於22日下午6時30分左右前往112路(Route 112)650號的Young & Powerful水療中心，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛 48歲的嚴碧波(Bibo Yan，姓名皆音譯)與新鮮草原46歲的柴李麗麗(Lili Li)，兩人各涉一項無證按摩的E類重罪移送法辦，將於7月12日將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

因Young & Powerful水療中心還涉多項違規，被市樓宇局的工作人員開出多張罰單。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。