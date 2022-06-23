時報廣場駕車撞人肇1死22傷 兇嫌精神病免刑責

五年前在時報廣場開車撞人、造成1死22傷的羅哈斯，22日獲陪審團裁決免除刑事責任。(美聯社)

2017年在曼哈頓時報廣場 開車連撞23人、造成1死22傷慘劇的罪魁禍首羅哈斯(Richard Rojas)，22日經法院判決因罹患精神疾病而免除其刑事責任，將以無期限的精神治療(involuntary mental commitment)替代入獄服刑。

2017年5月，26歲退役海軍、有數次酒駕被捕案底的羅哈斯，在時報廣場駕駛轎車高速衝撞多名無辜遊客，最終車輛因撞上人行道的鋼筋路障後停止。

大陪審團22日同意接受羅哈斯律師對其患有精神錯亂的辯護，相信案發時羅哈斯心理極度混亂、精神病發作，根本不知道自己在做什麼，因而造成慘劇。

羅哈斯的家人也出席審訊，證實羅哈斯在2014年被美國海軍辭退後，陷入了極度的偏執狂狀態。

「這一判決是正確且人道的。」羅哈斯的律師德馬爾科(Enrico DeMarco)表示，贏得陪審團的支持是一場非常艱苦的戰爭，「因為羅哈斯的所作所為非常可怕。」

在2017年的案件中，來自密歇根州、年僅18歲的艾爾斯曼(Alyssa Elsman)不幸身亡，事發時她正和13歲的妹妹伊娃(Eva Elsman)一起在時報廣場的人行道行走；伊娃在法庭上也展示了自己的傷勢，包括肋骨斷裂、肺部塌陷、腿部骨折和多處傷口；另一名受害者的骨盆和脊柱被撞分離，在醫生下了病危通知書後僥倖活了下來。

助理檢察官彼得森(Alfred Peterson)表示，他承認羅哈斯在暴行發生時有精神病發作，甚至發生幻聽，「但確實是他自己將車開上了人行道，並且精準地行駛了三個街區，選擇到世界上人潮最密集的場所，撞到了非常多的人，這表示他並沒有完全脫離現實。」

然而德馬爾科堅持認為羅哈斯符合精神錯亂的法律標準，不知道自己做的事情是錯誤的，並展示了案發後羅哈斯從車上下來時的錄影，畫面中羅哈斯高喊「發生了什麼？」，並在被警察 制伏後把頭在地上撞來撞去，「他完全失去了理智。」德馬爾科說。