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涉賣淫與無證按摩 法拉盛華女又被捕

記者牟蘭／紐約報導
兩名華女日前因涉嫌賣淫與無證按摩，在長島蘇福克郡的微風足療店被捕。(取自臉書)
兩名華女日前因涉嫌賣淫與無證按摩，在長島蘇福克郡的微風足療店被捕。(取自臉書)

一名報住法拉盛華裔女子，今年2月因涉賣淫與無證按摩，在長島蘇福克郡(Suffolk)郡杭廷頓(Huntington)被警方拘捕，日前在警方的再次執法中，又與一名華人女子因相同罪名被捕。

根據蘇福克郡警方消息，當地第二分局罪案調查組警員聯合杭廷頓樓宇局工作人員以及地區檢察官辦公室執法人員，於21日下午3時30分左右前往東傑瑞柯大道(Jericho Turnpike)1842號的微風足療店(Breeze Foot Spa)聯合執法，並發現兩名華裔婦女涉嫌賣淫與無證按摩，隨即將兩人拘捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛48歲的謝稻霞(Daoxia Xie，姓名皆音譯)與新鮮草原43歲的柴清淩(Qingling Chai)，兩人各涉一項賣淫與無證按摩的E類重罪移送法辦，將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

微風足療店還因涉多項建築安全違規，被市樓宇局要求立即關門整改。

因當地居民的投訴，微風足療店曾在2月被當地警方調查，因涉非法賣淫與無證按摩，謝稻霞在上次執法中已被捕控罪，她的相關案件已被封存，時隔五個月，她因相同原因再次被捕；法院信息顯示，她還因在法拉盛涉攻擊一名華裔店主，被市警109分局逮捕，案件尚在審理中。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

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