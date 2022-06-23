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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

2華人交通違規 被查獲百萬元假貨

記者牟蘭／紐約報導
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方拘捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh視頻)
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方拘捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh視頻)

紐約市兩名華人日前因違反交通規定，被賓州高速公路的巡邏警察攔停；警方在兩人的車上發現市值超過100萬元的仿冒商品，其中包括648件仿冒包飾與418件仿冒護身符，並在一人的錢包中發現超過6000元現金，將兩人以涉從事非法交易等罪名被移送法辦。

根據賓州門羅維爾鎮(Monroeville)警方消息，報住在紐約市51歲的李海(Hai Li，姓名皆音譯)19日駕駛一輛廂型車，搭載50歲的陳蕊(Rui Chen)行駛至賓州高速路(Pennsylvania Turnpike)時，因沒有打方向燈且越線駕駛，被巡邏警察截停。

警方隨後在這輛廂型車中搜出648件仿冒的錢包、手提包、皮帶、書包與墨鏡等，以及418件仿冒的護身符；警方稱，他們隨後搜查了陳蕊的私人錢包，除發現此錢包也為仿冒品外，還找到6453元現金。

根據警方消息，李海與陳蕊因涉嫌仿冒商標(Trademark Counterfeiting)與從事非法交易(Dealing in the Proceeds of Criminal Activity)，被移送法辦，將於下周在當地法院過堂。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)和國土安全調查處(HSI)的官網提醒民眾，買賣仿品都屬違法行為，購買假冒產品不但危害民眾健康，還損害國家經濟，使民眾就業機會減少。

賓州 警察 紐約市

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