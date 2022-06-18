布碌崙69歲失智症華男走失 家屬籲民眾協尋

家人呼籲外界幫助找尋該名走失的華男。(家屬提供)

布碌崙 (布魯克林)一名患有老年癡呆症的69歲華裔老翁，自本月16日以來與家人走失，至今已兩天不見蹤影；家屬目前發布照片，希望看到此走失者可及時與他們或警方聯繫。

家屬表示，名叫黃鶴詳的長者在6月16日未通知家人就外出，預計在當日的下午2時至5時之間離開，最後出現的位置是班森賀18大道 交Benson大道附近；他近年患有老年癡呆症，會說廣東話、一點中文以及簡單的英文。

除非他在離家前曾換過衣服，不然最後一次出現時應是身穿白色上衣、外搭一件灰色外套、海軍藍色短褲；他的身高約5呎6吋、體重170磅，白髮、身材纖瘦。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密；或撥電至(718) 530-2166通知其家人。