曼哈頓華埠地鐵車廂內 男子當眾「露鳥」

曼哈頓下東城地鐵內發生一起公開猥褻案件。(警方提供)

近日，當F線地鐵行駛到曼哈頓下東城時，地鐵車廂內發生了一起公開猥褻案件。警方已提供嫌疑人照片，希望公眾提供相關信息，早日將嫌疑人捉拿歸案。

警方稱，案件發生在市警第七分局轄區內。11日(周六)上午7時22分，當南行的F線地鐵快要行駛到羅格斯街和東百老匯地鐵站 (Rutgers Street and East Broadway subway station)時，一名乘坐F線地鐵的20歲女乘客看到一不明身份的男子正在觸摸自己暴露的下體。這起案件中無人受傷。

警方將這名嫌疑人描述為男性，褐色皮膚，年齡大約在45歲到50歲之間，身高六呎，中等身材，禿頂，最後被看到時身穿紫色外套，藍色牛仔褲，白色襪子，黑色涼鞋和眼鏡。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。