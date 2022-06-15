亞馬遜生鮮進軍長島 紐約首家

「亞馬遜生鮮」網購食品公司進軍長島。(路透)

亞馬遜 旗下的「亞馬遜生鮮」(Amazon Fresh)網購食品公司，宣布從長島 開始進軍紐約州 ，消費者可在其網站上購買農產品、肉類、海鮮、乳製品、雞蛋、家庭用品等等，下單後商品會送達用戶手中。

「亞馬遜生鮮」現有43家商店，除13家在英國外，在美國有30家，分別位於加州、伊利諾伊、馬里蘭州、賓州、弗吉尼亞、華盛頓州和華盛頓特區，位於長島的Oceanside則是紐約州首家。

該公司日前宣布，這家新店將招聘數百名全職及兼職員工，並已於上月26日舉辦了一場虛擬招聘會，不過正式開業日旗未定。

除了Oceanside這家新店外，亞馬遜生鮮去年宣布計畫在長島開設三家店面，除Oceanside外，其餘兩家位於East Setauket及Plainview，目前仍待紐約州酒牌局(Liquor Authority)批准。

除了網購外，亞馬遜生鮮商店特別強調消費者到店面採購，無需通過結帳通道即可透過數字支付技術付款。

Oceanside店將採用Just Walk Out技術，該技術可以檢測貨品何時放置在貨架上或從貨架上移除，並在虛擬購物車中跟踪它們。

當顧客完成購物後，他們可以不用排隊結帳而離去。稍後，他們會收到收據，並向他們的亞馬遜帳戶收取費用。任何擁有亞馬遜帳戶的消費者都可以使用Just Walk Out購物，當然所有購物者也可以使用傳統的結帳通道。

亞馬遜還擁有Whole Foods Market 連鎖店，市場分析人士指出，Whole Foods Market 是專注有機及天然產品的高端連鎖超市，而亞馬遜生鮮更多的屬於傳統超市類別，主要吸引尋求合理價格以及便捷購物體驗的的購物者，兩者的定位及客源並不相同。