L車女乘客 被扯衣褲、搶財物

布碌崙L線地鐵發生年輕女性遭騷擾、被扯衣褲、財物被搶案件；圖為嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)L線地鐵 日前發生一起年輕女性遭騷擾並被扯衣褲、搶財物案件；警方13日公布嫌犯影像，希望公眾提供信息、協助緝捕。

警方表示，案發地點在市警69分局轄區；6日上午約9時15分，一列南向行駛的L線地鐵正開往東105街站，一名男子靠近29歲的女性受害人，試圖與她交談；受害人沒有理會，該男子隨後強行拿走受害人的書包，並強行拉扯她的頭髮，隨後多次毆打其頭部，掀起她左側的襯衫並拉下她左側的褲子。

當地鐵到達東105街站後，嫌犯拿著受害人的包逃離地鐵車廂；包裡有700元現金，一部三星S10手機 ，還有JBL耳機和其他個人財物；受害人的頭髮大量脫落，但拒絕在現場接受治療。

依照警方的描述，男性嫌犯大約30歲左右，身高5呎10吋，體重160磅，膚色淺，中等身材，黑色長髮梳成發髻；他最後一次被看到時身穿灰色夾克、白色襯衫、藍色牛仔褲和黑白運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。