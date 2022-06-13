我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲美國中部 料將出現破紀錄100度高溫

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

布魯克林地鐵 年輕女子被扯衣褲、現金手機被搶

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙L線地鐵發生年輕女性受騷擾，被扯衣褲，財物被搶案件。(警方提供)
布碌崙L線地鐵發生年輕女性受騷擾，被扯衣褲，財物被搶案件。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)L線地鐵近日發生一起年輕女性受騷擾，被扯衣褲，財物被搶案件。警方已發出通緝令並公布嫌疑人照片，希望公眾提供相關信息，早日將嫌疑人捉拿歸案。

警方稱，案件發生在市警69分局轄管的區域內。6日(星期一)上午大約9時15分，一列南向行駛的L線地鐵正開往東105街站。這時一名身份不明的男子靠近29歲的女性受害人，試圖與她交談。受害人沒有理會該男子，該男子隨後強行拿走受害人的書包，並強行拉扯受害人的頭髮。嫌疑人隨後多次擊打女子頭部，掀起她左側的襯衫並拉下她左側的褲子。當地鐵到達東105街站後，嫌疑人拿著受害人的包逃離地鐵車廂。包裡有700元現金，一部三星S10手機，JBL耳機和其他個人物品。受害人的頭髮大量脫落，但拒絕在現場接受治療。

按照警方的描述，嫌疑人為男性，大約30歲左右，身高5呎10吋，體重160磅，膚色淺，中等身材，黑色長髮梳成發髻。最後一次被人看到時身穿灰色夾克、白色襯衫、藍色牛仔褲和黑白運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 手機 布碌崙

上一則

曼哈頓租金創新高 上班族叫苦

延伸閱讀

油價再飆 舊金山灣區每加侖均價6.55元最貴

油價再飆 舊金山灣區每加侖均價6.55元最貴
參選國會議員 牛毓琳獲福州琅岐紅光聯誼會支持

參選國會議員 牛毓琳獲福州琅岐紅光聯誼會支持
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
抓起學生重摔地上 紐約市初中教師涉攻擊被捕

抓起學生重摔地上 紐約市初中教師涉攻擊被捕
布魯克林三層建築物突發火災 樓下中餐館受波及

布魯克林三層建築物突發火災 樓下中餐館受波及

熱門新聞

投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08

超人氣

更多 >
唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人
溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄

洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄