布魯克林地鐵 年輕女子被扯衣褲、現金手機被搶

布碌崙L線地鐵發生年輕女性受騷擾，被扯衣褲，財物被搶案件。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)L線地鐵 近日發生一起年輕女性受騷擾，被扯衣褲，財物被搶案件。警方已發出通緝令並公布嫌疑人照片，希望公眾提供相關信息，早日將嫌疑人捉拿歸案。

警方稱，案件發生在市警69分局轄管的區域內。6日(星期一)上午大約9時15分，一列南向行駛的L線地鐵正開往東105街站。這時一名身份不明的男子靠近29歲的女性受害人，試圖與她交談。受害人沒有理會該男子，該男子隨後強行拿走受害人的書包，並強行拉扯受害人的頭髮。嫌疑人隨後多次擊打女子頭部，掀起她左側的襯衫並拉下她左側的褲子。當地鐵到達東105街站後，嫌疑人拿著受害人的包逃離地鐵車廂。包裡有700元現金，一部三星S10手機 ，JBL耳機和其他個人物品。受害人的頭髮大量脫落，但拒絕在現場接受治療。

按照警方的描述，嫌疑人為男性，大約30歲左右，身高5呎10吋，體重160磅，膚色淺，中等身材，黑色長髮梳成發髻。最後一次被人看到時身穿灰色夾克、白色襯衫、藍色牛仔褲和黑白運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。