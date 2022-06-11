聯合廣場地鐵站無端推婦女落軌遊民 被判囚8年

前年在聯合廣場無故將候車婦女推下地鐵月台的遊民目前已認罪。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin L. Bragg)10日宣布，前年在曼哈頓聯合廣場(Union Square)地鐵站 ，將一名婦女推下地鐵的遊民已認罪，他被控以二級企圖謀殺(attempted murder)等罪，將被判處八年監禁和釋放後為期五年的繼續監管。

檢方表示，2020年11月19日，遊民嫌犯維穆拉帕蒂(Aditya Vemulapati)在地鐵駛入聯合廣場站台時，將一名在站台等車的40歲女性推下鐵軌，所幸地鐵行駛過程中，受害人落入鐵軌間並未被直接撞上或輾過；受害女性獲救後被送往醫院治療，整個作案經過被監控錄像拍下。

維穆拉帕蒂對罪行供認不諱，承認企圖故意殺害素昧平生的路人；他日前被控以二級企圖謀殺(attempted murder)罪、B類重罪(felony)、及一項罪行，將在州立監獄被監禁八年，釋放後也需要五年的繼續監管期。

白艾榮表示，紐約市 民應該在乘坐地鐵時感到安全，但維穆拉帕蒂無緣無故地企圖謀殺一個素昧平生的路人，將對方推落地鐵，「他必須被追究責任。」

白艾榮也對營救受害婦女的大都會運輸署(MTA)、市警捷運局(NYPD Transit Bureau)和市消防局(FDNY)的迅速反應表示感謝。

而在疫情期間，紐約市公共安全問題嚴重，事實上10日早，才有一名19歲女子在步行進入下東城的地蘭西街/艾塞克斯街站(Delancey Street/Essex Street Station)內樓梯時，遭到一名不明身分的襲擊者無故從背後扼住喉嚨，再用刀刺進其背部，造成受害人頸部和後背受傷，目前被送往萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)救治，預計並無大礙。

華裔民眾林德表示，在地鐵內的犯罪情形嚴重，所幸上述兩案受害人都沒有生命危險，但這也讓他平時走在路上感到憂心，「現在搭地鐵都需要左顧右盼，擔心自己無故遭人攻擊，這不是我喜歡的紐約市，而與其碰到案件才執法，當局更應該思考如何預防。」