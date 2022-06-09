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男同性戀紐約「離奇」死亡 市警調查無果 同志團體示威

記者張晨／紐約報導
25歲男同性戀社工拉米雷斯4月離奇死亡。6月正值同志驕傲月，同志群體要求調查人員盡快給結果。(Getty Images)
25歲男同性戀社工拉米雷斯4月離奇死亡。6月正值同志驕傲月，同志群體要求調查人員盡快給結果。(Getty Images)

25歲的同性戀社工拉米雷斯(Julio Ramirez)4月在離開曼哈頓中城一間酒吧，和三名陌生男子登上一輛出租車前往下東城後「離奇」死亡，親友發現在他死後不久，其銀行帳戶有大額存款被轉出；目前市警仍未公布任何調查結果，6月正值「同志驕傲月」(Pride Month)，數十人在拉米雷斯生前最後一次出現過的地獄廚房同性酒吧外示威，希望調查人員儘快給出結果。

警方表示，案件發生在4月20日凌晨，拉米雷斯在西46街的麗茲酒吧(Ritz Bar and Lounge)外同三名陌生男子上了一輛出租車，向下城駛去；但在凌晨4時10分左右，出租車司機向警方報案稱，拉米雷斯獨自坐在後座上，沒有了呼吸；他在一小時後在醫院被宣告死亡。

法醫辦公室並沒有給出明確的屍檢結果，只稱還需做進一步檢驗。

拉米雷斯的親人表示，與他同行的幾名男子拿走了拉米雷斯的手機及隨身物品，這才導致在案發後警方和醫院並不能當即確認其身分；隨後幾天他們又發現拉米雷斯的銀行帳戶被人轉走了2萬元。

6月是「同志驕傲月」，數十名示威者8日晚在麗茲酒吧外示威，他們認為拉米雷斯可能因其同性戀身分而被人殺害，並擔心自己會成為下一個受害者。

「這絕非偶然，我擔心會有更多受害者。」拉米雷斯的生前好友昆波(Karinina Quimpo)說，考慮到正值同志驕傲月，尤其在夜生活場所遇到陌生人時希望所有人都能保持警惕。

警方表示，他們仍在調查中，但目前還沒有關於出租車上另外三名男子的身分信息和線索。

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