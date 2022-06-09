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18歲華男非法持槍 遭警攔查被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
郭歐文。（警方提供）
郭歐文。（警方提供）

一名18歲的華裔男子日前在皇后區法拉盛被巡邏警員攔下後，在他的車內及身上搜出毒品及非法槍枝，經調查發現，該名未成年華裔為幫派成員，有重大犯案紀錄，目前，他已被捕並被關押在雷克島監獄。

警方表示，5月18日，當警員在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交迪龍街(Delong St.)一帶巡邏時，發現一輛掛著加州車牌的灰色日產(Nissan)Altima轎車，車前燈損壞，警員上前調查後發現，車牌並不屬於這輛已經註冊卻未上保險的汽車，很可能是贓車，遂將華裔車主18歲的郭歐文(Owen Guo, 音譯)拘捕，發現他身上攜帶了7.85克可卡因，還在他的車上發現了兩磅大麻、用來裝毒品的小紙袋、注射毒品的針劑、以及裝了十發子彈的M9手槍。

市警局還說，經調查發現，郭歐文是幫派成員，曾在2019年因涉嫌與毒品有關的非致命持槍搶劫案而被捕，並曾被控非法持有管控物質並試圖交易、非法持槍等罪，作案時，他正因為非法持槍而處於緩刑期；目前，郭歐文已被關押在雷克島，保釋金額為2萬5000元現金或者10萬元保釋債券(bond)。

市警109分局局長霍爾(Louron E. Hall)8日表示，這是警察們可以做的最好的工作，多虧了警員們的警惕性，逮捕了持有非法槍枝的嫌犯，避免了進一步的風險，保衛了社區安全。

當日的社區燒烤會兼警民會上，霍爾授予了三名調查此案的警員Andy Peralta、Anthony Misiano、Joseph Cestaro獎杯，表彰他們的英勇執法行為。

109分局局長表彰三名調查此案的警員。(記者鄭怡嫣/攝影)
109分局局長表彰三名調查此案的警員。(記者鄭怡嫣/攝影)

毒品 華裔 法拉盛

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