北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售

鐵管道走私槍至紐約，24歲北卡男子被控40項重罪。(曼哈頓地檢辦公室)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)7日宣布，24歲的北卡羅來納州 男子通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運送槍枝至紐約；臥底警察查獲近40把槍枝，價值數萬元，嫌犯面臨40多項與非法銷售槍枝和非法持武相關的指控。

當局指，科隆(Tyreke Colon)在今年2月至4月之間，分別在三次不同場合向一名臥底警察出售36把槍枝，總價值超過4萬元。

白艾榮說，「科隆拿著裝滿槍的包，光天化日之下，在繁華的曼哈頓中心進行了交易。」

科隆於5月19日在曼哈頓上城的Polo Grounds Towers附近被捕，當時他剛從北卡到達紐約市，隨身有五把半自動手槍和一枝AR -15步槍。

市警總探長(James Essig)表示，警方通過竊聽鎖定嫌犯的走私計畫，才未讓這40把槍落入黑幫成員、毒販或其他可能造成社會危害的人員手中。

科隆被捕後拒不認罪，目前被拘留且不得保釋。

市警數據顯示，與去年同期相比，5月的槍擊案件減少31%；西維爾將這一趨勢歸因於市警對槍枝暴力的預防和關注。

白艾榮表示，雖然紐約有全國最嚴的控槍法，但在其他許多州，「槍枝仍唾手可得，走私入境。」