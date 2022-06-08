我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

北卡男包裡裝滿槍 曼哈頓兜售

記者張晨／紐約報導
鐵管道走私槍至紐約，24歲北卡男子被控40項重罪。(曼哈頓地檢辦公室)
鐵管道走私槍至紐約，24歲北卡男子被控40項重罪。(曼哈頓地檢辦公室)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)7日宣布，24歲的北卡羅來納州男子通過有「鐵管道」(Iron Pipeline)之稱的95號州際公路，從南部運送槍枝至紐約；臥底警察查獲近40把槍枝，價值數萬元，嫌犯面臨40多項與非法銷售槍枝和非法持武相關的指控。

當局指，科隆(Tyreke Colon)在今年2月至4月之間，分別在三次不同場合向一名臥底警察出售36把槍枝，總價值超過4萬元。

白艾榮說，「科隆拿著裝滿槍的包，光天化日之下，在繁華的曼哈頓中心進行了交易。」

科隆於5月19日在曼哈頓上城的Polo Grounds Towers附近被捕，當時他剛從北卡到達紐約市，隨身有五把半自動手槍和一枝AR -15步槍。

市警總探長(James Essig)表示，警方通過竊聽鎖定嫌犯的走私計畫，才未讓這40把槍落入黑幫成員、毒販或其他可能造成社會危害的人員手中。

科隆被捕後拒不認罪，目前被拘留且不得保釋。

市警數據顯示，與去年同期相比，5月的槍擊案件減少31%；西維爾將這一趨勢歸因於市警對槍枝暴力的預防和關注。

白艾榮表示，雖然紐約有全國最嚴的控槍法，但在其他許多州，「槍枝仍唾手可得，走私入境。」

白艾榮 曼哈頓 北卡羅來納州

上一則

喝醉了？布朗士男將女乘客扔鐵軌

下一則

公車司機趕逃票乘客 遭捅腹割臉

延伸閱讀

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞
紐約持槍太容易 檢警聯手宣戰

紐約持槍太容易 檢警聯手宣戰
江萬齡講座：「美國心臟地帶的中醫」特色

江萬齡講座：「美國心臟地帶的中醫」特色
亞當斯批槍枝暴力荼毒青少年：賣槍像賣糖果…惡性循環

亞當斯批槍枝暴力荼毒青少年：賣槍像賣糖果…惡性循環
東灣民眾舉「白人命也是命」標語引眾怒

東灣民眾舉「白人命也是命」標語引眾怒

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見