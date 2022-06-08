喝醉了？布朗士男將女乘客扔鐵軌

布朗士男子將女乘客「甩入」鐵軌，受害者拒絕配合調查。(市警提供)

布朗士 一地鐵站 近日再發生推人入鐵軌的案件，一男子從站台將女受害者「甩下站台」，所幸當時並無列車駛入；31歲的嫌犯埃利斯(Theodore Ellis)7日被捕，他辯稱當時喝醉了，並未意識到用了非常大的力氣，而受害者也未配合調查，經查她有30幾項被捕紀錄。

影音來源：市警提供

案件發生在5日下午4時45分，警方公布的監控錄像顯示，在位於傑克遜大道(Jackson Avenue)的露天站台上，埃利斯反戴著棒球帽，穿著白色背心，從後面接近受害者，隨後雙手將她抓住「甩入」鐵軌中；52歲的受害者幾乎雙腳離地，在跌入鐵軌前還撞到站台邊緣。

大都會 運輸署(MTA)發言人表示，目擊者將受害者從鐵軌拉回站台，所幸在跌入之際沒有列車駛入；案發後被送至林肯醫院(Lincoln Hospital)，鎖骨骨折，全身多處受傷。

埃利斯7日被捕，他表示，案發時喝醉了，把人推下去時，「沒有意識到自己使了多大的力氣。」

警方稱，受害女子也拒絕與警方和醫方合作，閉口不提發生了什麼，也拒絕告知她是否認識嫌犯；知情人士透露，她曾被逮捕過30多次，很多與毒品相關。