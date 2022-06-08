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持槍搶法拉盛地下賭檔 華男逃亡九個月落網

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌一年前持槍搶劫法拉盛地下賭場的曾雲，逃亡九個月後，日前被聯邦探員逮捕。(紐約東區聯邦法院提供)
涉嫌一年前持槍搶劫法拉盛地下賭場的曾雲，逃亡九個月後，日前被聯邦探員逮捕。(紐約東區聯邦法院提供)

涉嫌一年前與兩名同夥持槍搶劫法拉盛地下賭檔的43歲曾雲(Yun Zeng，姓名皆音譯)，在逃亡九個月後，日前被聯邦探員逮捕；法院文件顯示，他早前曾因被捕，在司法系統留有照片紀錄，執法人員通過對比現場錄像鎖定嫌犯；兩名共犯也分別於去年12月與今年1月移送法辦。

根據紐約東區聯邦東區起訴書，報住在布碌崙(布魯克林)的曾雲與兩名同夥於2021年9月21日上午9時許，搶劫法拉盛Pople大道132-37號一家地下賭檔，被警方通緝；警方指案發當天，一名共犯先試圖用腳踢開地下賭檔的大門，未果後又用滅火器砸門進入。

法院文件顯示，約在九分鐘後，第三名嫌犯也攜槍進入賭檔，隨後將槍交給曾雲；曾雲拿到槍後，進入賭檔的辦公室，威脅工作人員交出財物，對方回覆「沒錢」，他便用手槍多次毆打受害人的後腦勺。

曾雲隨後用槍指向另一工作人員，詢問現金的位置；兩名同夥後也進入辦公室，其中一人用金屬椅砸向工作人員，另一人用金屬棒毆打這名受害人。

受害人報警指稱當時持槍搶劫的是一名叫「捲毛」(Curly)的華裔男子；聯邦探員經調查與對比賭檔的監控錄像，發現警方罪案系統中曾雲的照片與錄像中涉嫌持槍搶劫的嫌犯一致，立即展開追捕，5月14日，曾雲落網。

紐約市警消息顯示，另兩名涉案人員為34歲的許文俊(Wenjun Xu)，因搶劫與攻擊的罪於去年12月被捕；另一人為37歲的鄭仁早(Renzao Zheng)，因搶劫、一級攻擊與騷擾罪名於今年1月13日被捕後移送法辦。

法拉盛 布碌崙 紐約市

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