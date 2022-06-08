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公車司機趕逃票乘客 遭捅腹割臉

記者顏潔恩／紐約報導
紐約MTA公車司機7日凌晨在布魯克林驅趕車上一名逃票乘客時，遭對方持刀捅腹並劃傷臉頰。(示意圖，取自Getty Images)
紐約MTA公車司機7日凌晨在布魯克林驅趕車上一名逃票乘客時，遭對方持刀捅腹並劃傷臉頰。(示意圖，取自Getty Images)

大都會運輸署(MTA)一名公車司機7日凌晨在布魯克林(布碌崙)的Prospect Lefferts Gardens社區，驅趕一逃票乘客，遭對方用刀子捅腹部並畫傷臉頰；市警公布信息，呼籲協尋歹徒。

7日凌晨12時20分，在位於Ocean交Flatbush大道一帶，當時Q線列車因維修，未提供地鐵服務，39歲司機駕接駁巴士在Q線站接客；一名男子試圖從後門逃票上車，司機發現後停車，並趕對方下車。

不料男子突然跑回車上，持刀直接捅向司機的腹部，接著朝他的臉部畫了一刀，割傷眼睛；傷者送往紐約長老會(NewYork-Presbyterian)醫院接受治療，無性命危險。

MTA工會(TWU)發布聲明，呼籲警方找到這名罪犯，並確保他受到最重高懲罰。

警方表示，嫌犯是一名30多歲的男子，犯案後往Empire Boulevard方向逃逸，目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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