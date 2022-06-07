MTA司機驅趕逃票乘客 遭對方持刀捅腹、割臉

紐約MTA公車司機7日凌晨在布魯克林驅趕車上一名逃票乘客時，遭對方持刀捅腹並劃傷臉頰。(示意圖，取自Getty Images)

紐約一名大都會運輸署(MTA)公車司機7日凌晨在布魯克林(布碌崙)的Prospect Lefferts Gardens社區，驅趕公車上一名逃票的乘客，遭對方掏出刀子捅腹部並劃傷臉頰；紐約市 警目前公布信息，呼籲大眾協尋該名男子。

該案件發生於7日凌晨12時20分，在位於Ocean交Flatbush大道一帶區域，當時Q線列車因維修，未提供地鐵 服務，39歲司機駕著接駁巴士在Q線站接客；中途一名男子試圖從公車的後門逃票上車，司機發現後將車靠邊停，並趕對方下車。

不料男子突然跑回車上，手上持著的一把刀直接捅向司機的腹部，接著朝他的臉部劃了一刀，割傷眼睛；受害司機隨後送往紐約長老會(NewYork-Presbyterian)醫院接受治療，無性命危險。

MTA工人工會(TWU)隨後發布聲明表示，受害公車司機只是在紐約市工作的普通工人階級，在地鐵暫停服務時確保乘客去到他們想去的地方，但卻被遭到恐怖攻擊；呼籲警方一定要找到這名罪犯，並確保他受到最高懲罰的法律制裁。

警方表示，嫌犯是一名30多歲的男子，犯案後往Empire Boulevard方向逃逸，目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。