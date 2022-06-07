我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國土安全部警告：極端派暴力團體煽動模仿德州小學槍擊

MTA司機驅趕逃票乘客 遭對方持刀捅腹、割臉

記者顏潔恩／紐約報導
紐約MTA公車司機7日凌晨在布魯克林驅趕車上一名逃票乘客時，遭對方持刀捅腹並劃傷臉頰。(示意圖，取自Getty Images)
紐約MTA公車司機7日凌晨在布魯克林驅趕車上一名逃票乘客時，遭對方持刀捅腹並劃傷臉頰。(示意圖，取自Getty Images)

紐約一名大都會運輸署(MTA)公車司機7日凌晨在布魯克林(布碌崙)的Prospect Lefferts Gardens社區，驅趕公車上一名逃票的乘客，遭對方掏出刀子捅腹部並劃傷臉頰；紐約市警目前公布信息，呼籲大眾協尋該名男子。

該案件發生於7日凌晨12時20分，在位於Ocean交Flatbush大道一帶區域，當時Q線列車因維修，未提供地鐵服務，39歲司機駕著接駁巴士在Q線站接客；中途一名男子試圖從公車的後門逃票上車，司機發現後將車靠邊停，並趕對方下車。

不料男子突然跑回車上，手上持著的一把刀直接捅向司機的腹部，接著朝他的臉部劃了一刀，割傷眼睛；受害司機隨後送往紐約長老會(NewYork-Presbyterian)醫院接受治療，無性命危險。

MTA工人工會(TWU)隨後發布聲明表示，受害公車司機只是在紐約市工作的普通工人階級，在地鐵暫停服務時確保乘客去到他們想去的地方，但卻被遭到恐怖攻擊；呼籲警方一定要找到這名罪犯，並確保他受到最高懲罰的法律制裁。

警方表示，嫌犯是一名30多歲的男子，犯案後往Empire Boulevard方向逃逸，目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 紐約市 手機

上一則

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

延伸閱讀

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

饒舌歌手The Notorious B.I.G.紀念地鐵票 網路喊每張1萬元

饒舌歌手The Notorious B.I.G.紀念地鐵票 網路喊每張1萬元

州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機

州眾議會通過 地鐵站須裝監控攝像機
紐約客談／地鐵監控充分發揮作用 很難嗎?

紐約客談／地鐵監控充分發揮作用 很難嗎?
疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高

疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
211:148 英相強生順利過關 續任首相

211:148 英相強生順利過關 續任首相