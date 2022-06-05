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嬰兒配方奶短缺 華裔媽媽捐逾2000盎司母乳

記者牟蘭／紐約報導
新手媽媽張煒敏向醫院與母乳銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；圖為張煒敏與七個月大的兒子Adam。(張煒敏提供)
新手媽媽張煒敏向醫院與母乳銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；圖為張煒敏與七個月大的兒子Adam。(張煒敏提供)

「媽媽幫助媽媽！」 全美嬰兒配方奶短缺，因母乳過多，被家人笑稱「奶牛」的皇后區居民張煒敏(Judy Cheung)為避免浪費，向醫院與母乳銀行捐贈了逾2000盎司的母乳，成為今年捐贈母乳最多的母親之一，還分享自己的母乳給其他需要的媽媽，讓孩子免於飢餓。

丈夫支持 當她的經紀人

育有一名七個月大兒子的張煒敏接受本報採訪時表示，出生在香港的她，兩歲時隨父母移居紐約，是一名包裝設計師，去年底迎來第一個孩子。她說，最初自己的母乳也只能讓孩子當「零食」吃，隨著孩子長大，她的母乳也變多，家中須買第二個冰箱專門存奶，「家人叫我『奶牛』，問我『怎麼這麼多奶』。」

為了避免浪費母乳，張煒敏在丈夫鼓勵下，決定捐贈母乳；在申請捐贈前，母乳銀行要求她通過體檢，保證她與孩子都健康的情況下，才接受捐贈。目前她向牙買加醫院與瓦爾哈拉(Valhalla)母乳銀行各捐贈約1000盎司與1400盎司母乳，成為截止今年為止，捐贈母乳最多母親之一。

新手媽媽張煒敏向醫院與母乳銀行捐贈了逾2000盎司的母乳。(張煒敏提供)
新手媽媽張煒敏向醫院與母乳銀行捐贈了逾2000盎司的母乳。(張煒敏提供)

張煒敏說，全家人都支持她捐贈母乳，丈夫更是她的「母乳經紀人」，負責幫她儲存並紀錄，父母也為她能幫到他人而自豪；她表示，因自家孩子純母乳餵養，在全美各州因配方奶短缺時，她還毫不知情，直到難買到儲存母乳的小袋，又收到朋友的求助電話，才得知配方奶短缺的情況。

買奶好難 有如搶購疫苗

根據零售店數據中心Datasembly統計，截止5月21日，僅在紐約市地區，就有70%的嬰兒配方奶短缺；雖然市長亞當斯(Eric Adams)已簽署行政命令，宣布紐約市進入緊急狀態，應對配方奶的短缺，但華人家長稱情況並未好轉。

華人媽媽馮曉瑩(Diana Feng)育有一個六個月大的女兒，因母乳不足，她選擇混合餵養孩子；她說，今年2月開始，她與丈夫發現配方奶越來越難買，尤其在好事多(Costco)購買的數罐亞培(Abbott)奶粉被召回後，讓她一度陷入「奶粉荒」。

全美配方奶短缺 ，華裔媽媽形容「買奶就像搶疫苗」 。(記者牟蘭/攝影)
全美配方奶短缺 ，華裔媽媽形容「買奶就像搶疫苗」 。(記者牟蘭/攝影)

馮曉瑩說，她每日與丈夫花費大量時間在網上搜尋配方奶，但在過去數個月，無論是電商平台亞馬遜(Amazon)或實體商店目標百貨(Target)，都一度找不到配方奶可買，其他通路也難尋，「就像新冠疫苗剛出來，根本預約不到接種，買配方奶也是一樣的狀況。」

媽媽互助 免費分享母乳

馮曉瑩通過友人介紹，與張煒敏相識，告知自己的情況後，從張煒敏處獲贈了數百盎司的母乳，除了為自己孩子預留所需的份量外，馮曉瑩還把這些母乳分享給其他需要幫助的媽媽，「我非常高興、也很幸運，不是有人天天願意提供母乳，尤其不要一分錢。」

雖然聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)不鼓勵嬰兒分享母乳，以避免病毒與細菌的傳播，但配方奶供應鏈不足，缺少替代又沒母乳的母親，急需找其他方式餵養她們的孩子。

馮曉瑩說，張煒敏是朋友，又通過母乳銀行嚴格的健康檢查，相較召回的配方奶，友人的母乳更安全；她表示，並不是所有母親都有足夠的母乳，她仍在繼續尋找配方奶，一旦找到貨源也會分享給其他媽媽，以應對這場危機，「我只剩三罐奶粉，也會分給友人一罐，她的孩子也需要食物。」

為母艱辛 不願趁機賺錢

在紐約，若因配方奶短缺，醫生可為嬰兒開處方，購買母乳；但根據紐約的母乳銀行介紹，有高達60%到80%儲存的母乳，主要提供給醫院的早產兒或生病的孩子，其餘的才開放私人購買，若沒有醫保支付，每盎司母乳的價格約在4.5元左右，許多低收入的母親無法負擔這筆支出。

新手媽媽張煒敏向醫院與牛奶銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；圖為張煒敏七個月大的兒...
新手媽媽張煒敏向醫院與牛奶銀行捐贈了逾2000盎司的母乳；圖為張煒敏七個月大的兒子Adam。(張煒敏提供)

對此，張煒敏說，在這場配方奶短缺前，她並不認識馮曉瑩與其他求助媽媽，更不知道母乳的市價；丈夫曾笑稱她「捐贈了一大筆錢」，但即便母乳價格不斐，張煒敏也不願銷售自己的母乳，「如果不是配方奶不足，別人不會知道我捐了這麼多奶。」

張煒敏表示，自己也是一個新手媽媽，了解為人母的艱辛，若能伸手援助其他媽媽，她會義不容辭幫忙，「我很高興能幫到其他媽媽。」

紐約市 疫苗 華人

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