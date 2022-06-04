我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏血戰似無止境 全球都是輸家

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

紐約班森賀偷竊、暴力攻擊案 華人頻中招

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男在位於西7街1335號的公寓樓外，與一名陌生男子因不明原因發生爭執。(取自谷歌地圖)
一名華男在位於西7街1335號的公寓樓外，與一名陌生男子因不明原因發生爭執。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)治安相對良好的班森賀華社，近日發生幾起偷竊、暴力攻擊案件，其中一名華男在街上與一名外族裔男子陷入糾紛，遭對方用椅子和磚塊攻擊，造成手部受傷；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，5月23日早9時，40歲華男在位於西7街1335號的公寓樓外，與一名陌生男子因不明原因發生爭執；對方不久後拿來一張折疊式椅子向他發動攻擊，並撿起地上的磚塊丟他，造成受害者的左手受傷。

男子傷人後往不知名方向逃逸，受害者在現場等待62分局警員的到來，拒絕到醫院接受治療，僅在現場簡單包紮；警方目前已介入調查，指出攻擊者可能是一名白人或膚色較淺的西語裔男子，案件還在調查中。

另一方面，5月25日下午3時，一名12歲華裔少年在當地華人經常使用的賽斯露公園(Seth Low Playground)與朋友打籃球時，遭人盜走放在一旁的私人物品；他向警方表示，一部價值上千元的手機被對方偷走，通過追蹤位置鎖定，手機最近一次出現的位置是在布朗士

一名查案的警員也因而提醒，儘管是公眾場所，但每天使用賽斯露公園的人非常多，民眾還是要密切注意自身的物品，看見可疑人士也可向警員通報。

警方目前已對以上案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 華男 布朗士

上一則

布碌崙惡少放火燒背 華嫗兩年後仍恐懼

延伸閱讀

非營利機構接收庇護申請 市議員促評估

非營利機構接收庇護申請 市議員促評估
信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認
紐約市公校及周邊再有學生攜槍 一日三起 均配子彈

紐約市公校及周邊再有學生攜槍 一日三起 均配子彈
紐約布朗士19人染退伍軍人症 1死8住院

紐約布朗士19人染退伍軍人症 1死8住院
紐約市軍團病患者倍增 十人感染

紐約市軍團病患者倍增 十人感染

熱門新聞

槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低
英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接
涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了
CNN：俄烏陷入消耗戰 普亭寄望國際降低注意力

CNN：俄烏陷入消耗戰 普亭寄望國際降低注意力