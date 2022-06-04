紐約班森賀偷竊、暴力攻擊案 華人頻中招

一名華男在位於西7街1335號的公寓樓外，與一名陌生男子因不明原因發生爭執。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)治安相對良好的班森賀華社，近日發生幾起偷竊、暴力攻擊案件，其中一名華男 在街上與一名外族裔男子陷入糾紛，遭對方用椅子和磚塊攻擊，造成手部受傷；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方紀錄，5月23日早9時，40歲華男在位於西7街1335號的公寓樓外，與一名陌生男子因不明原因發生爭執；對方不久後拿來一張折疊式椅子向他發動攻擊，並撿起地上的磚塊丟他，造成受害者的左手受傷。

男子傷人後往不知名方向逃逸，受害者在現場等待62分局警員的到來，拒絕到醫院接受治療，僅在現場簡單包紮；警方目前已介入調查，指出攻擊者可能是一名白人或膚色較淺的西語裔男子，案件還在調查中。

另一方面，5月25日下午3時，一名12歲華裔少年在當地華人經常使用的賽斯露公園(Seth Low Playground)與朋友打籃球時，遭人盜走放在一旁的私人物品；他向警方表示，一部價值上千元的手機 被對方偷走，通過追蹤位置鎖定，手機最近一次出現的位置是在布朗士 。

一名查案的警員也因而提醒，儘管是公眾場所，但每天使用賽斯露公園的人非常多，民眾還是要密切注意自身的物品，看見可疑人士也可向警員通報。

警方目前已對以上案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。