法拉盛入室搶劫殺人 華男被訴二級謀殺

35歲的嫌犯張揚闖入法拉盛57路132-18號的一棟公寓，被大陪審團以二級謀殺與一級入室盜竊罪名起訴。(本報檔案照)

上月涉嫌在皇后區法拉盛 入室盜竊、殺人的華裔嫌犯張揚(Yang Zhang，以下均為音譯)，被指疑因吸食管制藥品捅死住戶，日前被大陪審團以二級謀殺等罪起訴，下次上庭時間為16日；根據檢方紀錄，他兩年前曾因非法攜帶大麻 與危險駕駛被捕，但他否認吸食管制藥品。

根據警方消息，張揚於5月22日凌晨2時左右，闖入法拉盛57路132-18號的一棟公寓，用尖銳物體捅死屋主黃溢明(Yat Ming Wong)；張揚疑似吸食了大量致幻藥劑，被捕時，他宣稱自己在屋內尋找毒品，與死者並不相識。

35歲的張揚日前再度上庭，5月31日被大陪審團以二級蓄意謀殺、一級入室盜竊與四級非法持武等五罪起訴，若罪成，將面臨最高達25年至終身的監禁；法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)將下次出庭時間定為16日，要求被告繼續關押。

法院文件顯示，在張揚此次被捕前，曾於2020年2月8日在艾姆赫斯特大道與百老匯大道，被警方因涉嫌嚴重無證駕駛、非法持有大麻與未遵守交通號誌被捕；資料顯示，當天凌晨1時14分左右，張揚駕駛一輛2009年產的道奇休旅車，因未遵守交通法規，被市警110分局的警員拘捕。

警方攔停張揚的車輛後，要求他出示駕照 ，但他沒有提供合法證件，警員核實他身分的過程中，發現他在2019年11月19日涉違規駕駛，駕照已被吊銷；警員隨後在搜查中發現，張揚在夾克口袋中裝有大麻，但他聲稱「我不吸食它(大麻)，我是從朋友那兒拿來的。」

警方給張揚開出出庭傳單，直到被告今年因涉搶劫謀殺案後，才在5月23日為此案上庭，此案的下次上庭時間為8月1日。