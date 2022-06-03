布魯克林可疑男企圖闖母校 校方憂槍案模仿犯報警逮捕

布魯克林一名男子日前行跡可疑出現在高中母校。(取自谷歌地圖)

美國校園槍擊 案掀起關注，近期布魯克林 (布碌崙)一名成年男子穿著校服，攜帶Go Pro相機企圖闖入母校高中拍片，想要探討校園的安全防範意識不佳等問題；該名男子最終被保安制止，並遭到警方逮捕，但也引發家長的擔憂，怕類似德州 小學槍手的「模仿者」會再次出現襲擊校園。

消息指出，27歲的洛比安克(Brian LoBianco)於6月1日喬裝成高中學生，私闖位於布魯克林中木Ocean大道2474號的St. Edmund Preparatory高中，他是該校的校友；當日早8時，穿著舊校服的洛比安克戴著黑色口罩、墨鏡、和一個Yankee棒球帽，頸項還架著一部Go Pro相機進校，引起保安的注意。

他向保安解釋曾在這裡念過書，並提到上個月24日造成19名學生、2名成人喪生的德州烏瓦德(Uvalde)小學槍擊案，激發他來到校園拍片，向大眾展示陌生人如何輕而易舉就能踏入校園幹壞事、校園的安全管理漏洞等，語氣中沒有威脅。

保安拒絕他的請求後將他趕出校園，但洛比安克在附近換了衣服後，徘徊了好一陣子才離去；不久後，校方了解事發經過，擔心是槍手「模仿者」再次犯案的前兆，為安全起見搜出洛比安克的身分地址，並通報給警方。

隔日早5時左右，洛比安克在離學院不遠的家中被捕，遭控刑事擅闖(criminal trespass)、企圖偷竊(attempted burglary)罪名；他此前沒有過逮捕紀錄，據嫌犯母親所述，兒子是一個乖孩子，從來沒有惹事過。

她不確定為何他會帶著相機出現在校園中，「他以前確實是該校的學生，我所知道的就是他回到學校，跟一名老師說話而已。」